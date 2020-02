Para oszustów zatrzymana w Bydgoszczy Data publikacji 28.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali dwie osoby mające związek z oszustwami metodą „na policjanta”. W aucie, którym sprawcy się poruszali mundurowi znaleźli 108 tysięcy złotych, które tego dnia oszuści wyłudzili od 91-letniego bydgoszczanina. Sąd aresztował ich na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące oszustwa metodą „na policjanta”, którego ofiarą padł 91-letni bydgoszczanin. Okazało się, że mężczyzna po odebraniu telefonu od oszustów, wyrzucił przez okno kopertę z zawartością 108 tysięcy złotych. Był wówczas przekonany, że przekazując je „policjantom” ratuje swoje oszczędności, gdyż rozmówczyni „ostrzegała” go przed, mającą nastąpić, kradzieżą pieniędzy z jego mieszkania. Chwilę później senior przekonał się, że został oszukany.

Do działań wkroczyli kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Z uzyskanych informacji wynikało, że za przestępstwem stoją mężczyzna i kobieta. Samochód, którym się poruszali został namierzony na stacji benzynowej w podbydgoskich Makowiskach. Para oszustów została zatrzymana. To 21-letni mieszkaniec Krakowa oraz 27-letnia mieszkanka Warszawy. Oboje trafili do policyjnego aresztu. W aucie policjanci zabezpieczyli kopertę ze 108 tysiącami złotych należącymi do 91-latka.

Kluczowe w całej sprawie okazały się informacje przekazane policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przez ich kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić 21-latkowi i jego o 6 lat starszej wspólniczce zarzuty oszustwa. Na jego podstawie policjanci, za pośrednictwem prokuratora, wystąpili do sądu o zastosowanie wobec pary środka zapobiegawczego. Sędzia po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanych na 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: podkom. Lidia Kowalska