Kryminalni zabezpieczyli podrobione dziecięce klocki 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Ponad 250 opakowań podrobionych klocków dziecięcych zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy. To efekt pracy funkcjonariuszy zwalczających przestępczość gospodarczą od początku roku. „Podróbki” były dostępne w kilku sklepach na terenie Bydgoszczy. Trwa postępowanie w sprawie naruszenia prawa o własności przemysłowej.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że na terenie miasta sprzedawane są "podróbki" klocków dziecięcych popularnej firmy. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że zabawki znajdują się na półkach sklepów.

Funkcjonariusze wytypowali dwa punkty handlowe na terenie Fordonu i bydgoskich Wyżyn. Następnie przystąpili do realizacji i przeszukali typowane przez nich sklepy. Ustalenia się potwierdziły.

Jak się okazało, sklepy oferowały do sprzedaży różnego rodzaju zestawy klocków dziecięcych. Łącznie policjanci zabezpieczyli 215 opakowań nielegalnego towaru. Do sprawy naruszenia przepisów z ustawy o ochronie prawo własności przemysłowej zostały przesłuchane w charakterze świadka dwie osoby. Kryminalnych w działaniach wspomagali przedstawiciele kancelarii prawnych, które reprezentują markową firmę.

W tym roku to już drugie działania bydgoskich kryminalnych w sprawie „podróbek”. Pod koniec stycznia funkcjonariusze sprawdzili dwa punkty handlowe. W sklepie w centrum miasta i w jednej z hurtowni na terenie Bydgoszczy zabezpieczyli 41 sztuk kartonów z dziecięcymi zabawkami.

Teraz o losie właścicieli sklepów zadecyduje już prokurator. Sprzedaż „podróbek” zagrożona jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu nawet do 5 lat więzienia.

Autor: kom. Przemysław Słomski

Publikacja: kom. Przemysław Słomski