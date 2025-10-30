Stop Agresji Drogowej – Widziałeś? Poinformuj!
Nie bądź obojętny wobec agresji na drodze. Jeśli byłeś świadkiem niebezpiecznego lub agresywnego zachowania innego uczestnika ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego — powiadom nas!
Właściciele prywatnych kamer samochodowych często rejestrują niebezpieczne sytuacje i manewry na drodze. Tego typu nagrania, są realnym narzędziem w walce z niebezpiecznymi kierowcami, pomagają w identyfikowaniu sprawców agresywnych zachowań. Publikowane są ku przestrodze dla innych kierowców.
W przypadkach rażącego naruszania przepisów ruchu drogowego nie będzie pobłażania ze strony kujawsko-pomorskich policjantów.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy od 2014 roku działa specjalna skrzynka, na którą można przesyłać materiały wideo dokumentujące przejawy agresji drogowej lub wyjątkowo niebezpieczne zachowania uczestników ruchu:
stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl
WAŻNA INFORMACJA!
Przesyłając materiał filmowy, wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach profilaktycznych, edukacyjnych oraz na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane osobowe i wizerunki uczestników zdarzeń zostaną odpowiednio zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: STOP - Agresji Drogowej
Autor: kom. Remigiusz Rakowski
Publikacja: asp. Michał Robakowski
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 42.38 MB)