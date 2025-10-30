Stop Agresji Drogowej – Widziałeś? Poinformuj! Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Nie bądź obojętny wobec agresji na drodze. Jeśli byłeś świadkiem niebezpiecznego lub agresywnego zachowania innego uczestnika ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego — powiadom nas!

Właściciele prywatnych kamer samochodowych często rejestrują niebezpieczne sytuacje i manewry na drodze. Tego typu nagrania, są realnym narzędziem w walce z niebezpiecznymi kierowcami, pomagają w identyfikowaniu sprawców agresywnych zachowań. Publikowane są ku przestrodze dla innych kierowców.

W przypadkach rażącego naruszania przepisów ruchu drogowego nie będzie pobłażania ze strony kujawsko-pomorskich policjantów.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy od 2014 roku działa specjalna skrzynka, na którą można przesyłać materiały wideo dokumentujące przejawy agresji drogowej lub wyjątkowo niebezpieczne zachowania uczestników ruchu:

stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

WAŻNA INFORMACJA!

Przesyłając materiał filmowy, wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach profilaktycznych, edukacyjnych oraz na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane osobowe i wizerunki uczestników zdarzeń zostaną odpowiednio zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: STOP - Agresji Drogowej

Autor: kom. Remigiusz Rakowski

Publikacja: asp. Michał Robakowski