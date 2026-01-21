Poszukiwany przez Interpol w rękach bydgoskich policjantów Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Policyjni poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy namierzyli i zatrzymali groźnego przestępcę poszukiwanego przez Interpol czerwoną notą oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna, 29-letni obywatel Turcji, wpadł w ręce policjantów na terenie Łodzi. Szukany był w związku z poważnymi przestępstwami popełnionymi we Francji.

„Zatrzymanie to tylko kwestia czasu” – to stwierdzenie bardzo często sprawdza się w pracy policyjnych poszukiwaczy. W ich ręce wpadają nie tylko krajowi przestępcy, ale również osoby ścigane międzynarodowo. Tak było również w tym przypadku.

Na początku grudnia 2025 roku funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy otrzymali informację o 29-letnim Turku poszukiwanym czerwoną notą Interpolu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna był ścigany przez francuskie organy ścigania do sprawy zabójstwa, rozboju z użyciem broni palnej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie Francji. Z przekazanych policjantom informacji wynika, że poszukiwany w dniu 5 września 2024 roku w miejscowości Metz (Francja), wspólnie z czterema innymi sprawcami, wykorzystując samochód ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi, brał udział w napadzie rabunkowym z użyciem broni palnej na autokar turystyczny, w wyniku którego poniósł śmierć kierowca autobusu.

Z ustaleń przekazanych przez stronę francuską wynikało, że od grudnia 2025 r. poszukiwany może przebywać na terenie Polski, najprawdopodobniej w Bydgoszczy. Policjanci rozpoczęli weryfikację i zbieranie informacji o miejscu jego pobytu. Szybko ustalili, że poszukiwany nie przebywa już w Bydgoszczy. Mężczyzna – świadomy statusu osoby poszukiwanej – starał się maksymalnie utrudnić pracę organom ścigania i zmylić trop. Stosował daleko posunięte środki ostrożności. Dzięki wnikliwej i systematycznej pracy udało się jednak ustalić, że 29-latek ukrywa się na terenie województwa łódzkiego.

W poniedziałek rano (19 stycznia 2026 r.) bydgoscy policjanci udali się do Łodzi. Przy wsparciu łódzkich funkcjonariuszy namierzyli dokładne miejsce pobytu poszukiwanego. Zaskoczony mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Trwa obecnie procedura przekazania zatrzymanego stronie francuskiej, która zdecyduje o jego dalszym losie.

Autor: nadkom. Przemysław Słomski

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 38.36 MB)