Nowe pojazdy konwojowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Flota Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy została wzbogacona o dwa nowe specjalistyczne pojazdy przeznaczone do przewozu osób zatrzymanych i osadzonych. Do służby trafiły nowoczesne pojazdy marki Mercedes Sprinter, wyposażone w silniki wysokoprężne o pojemności 1950 cm³ i mocy 190 KM oraz automatyczne skrzynie biegów.

Zakup został zrealizowany przez Komendę Główną Policji w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2022–2025. Nowe pojazdy zostały zarejestrowane jako autobusy do przewozu osób zatrzymanych i są w pełni przystosowane do realizacji zadań konwojowych zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

Każdy z pojazdów posiada 14 miejsc siedzących, w tym 10 miejsc przeznaczonych dla osób konwojowanych oraz 4 miejsca dla funkcjonariuszy Policji. Specjalistyczna zabudowa została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas transportu osób zatrzymanych i osadzonych, a także sprawnej realizacji zadań służbowych przez policjantów.

Nowe pojazdy wyposażono w szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych podnoszących komfort i ergonomię użytkowania. Automatyczna skrzynia biegów, nowoczesne systemy wspomagające kierowcę oraz funkcjonalnie zaprojektowane wnętrze wpływają na wygodę prowadzenia pojazdu, szczególnie podczas długotrwałych konwojów. Poprawie ulegną również warunki pracy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację konwojów, a osoby przewożone będą podróżowały w warunkach spełniających współczesne standardy bezpieczeństwa i komfortu.

Wprowadzenie nowych „więźniarek” do służby przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanych konwojów, poprawy warunków pełnienia służby przez policjantów oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas transportu osób zatrzymanych i osadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakup nowoczesnego sprzętu transportowego jest kolejnym elementem procesu modernizacji Policji, którego celem jest zapewnienie funkcjonariuszom odpowiednich narzędzi do skutecznej realizacji ustawowych zadań.