Niebezpieczne wyprzedzanie „na trzeciego”. O krok od tragedii Data publikacji 19.06.2026 Powrót Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący Hondą, którego nagrała kamera samochodowa z innego auta. Kierowca wyprzedzał na „trzeciego”, zmuszając innego uczestnika ruchu drogowego do hamowania i zjechania na pobocze. Tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji kierującego Fordem, nie doszło do czołowego zderzenia pojazdów. Nagranie trafiło na policyjna skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

W sobotę (13.06.2026r.) na odcinku dogi wojewódzkiej nr 258 pomiędzy Dzikowem a Osiekiem nad Wisłą, kierujący samochodem marki Honda, w miejscu gdzie było to zabronione, wyprzedzał „na trzeciego”, zmuszając innego uczestnika ruchu drogowego do hamowania i zjechania na pobocze. Tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji kierującego Fordem, nie doszło do czołowego zderzenia pojazdów.

To niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem zostało zarejestrowane kamerką samochodową i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Tego typu manewry na drodze to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów. Kierującemu grozi teraz mandat karny w wysokości 2000 zł i 15 pkt., a jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Sprawcy może również zostać zatrzymane prawo jazdy.

Apelujemy o zdrowy rozsądek i przewidywanie tego, co może wydarzyć się na drodze. Każdy bowiem chciałby zakończyć swoją podróż bezpiecznym powrotem do domu. Aby tak się stało, należy przestrzegać ustalonych zasad i przepisów określonych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym.



Autor: kom. Remigiusz Rakowski

Publikacja: asp. Michał Robakowski