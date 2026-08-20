„Bezpiecznie każdego dnia” – działania profilaktyczne na Starym Rynku w Bydgoszczy Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo na drodze to nie tylko znajomość przepisów, ale przede wszystkim właściwe zachowanie, przewidywanie zagrożeń i świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji. Dlatego na Starym Rynku w Bydgoszczy odbyły się działania profilaktyczne „Bezpiecznie każdego dnia”, zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z Fundacją JUMPER.

Dziś (20.08.2026) Dlatego na Starym Rynku w Bydgoszczy odbyły się działania profilaktyczne „Bezpiecznie każdego dnia”, zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z Fundacją JUMPER.

Spotkanie było okazją do rozmów o bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego – kierowców, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz pieszych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się symulatory zderzeń, które pozwalały uczestnikom w bezpiecznych warunkach przekonać się, jak niebezpieczne mogą być skutki zdarzeń drogowych. Za pomocą symulatora zderzenia rowerowego oraz symulatora zderzenia na hulajnodze elektrycznej można było doświadczyć, jak ważne jest korzystanie z kasków ochronnych i zachowanie ostrożności podczas poruszania się jednośladem.

Uczestnicy mogli również odwiedzić „Ciemnię Odblaskową”, gdzie w praktyczny sposób pokazywano, jak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pieszego ma jego widoczność na drodze. Odpowiednio dobrane elementy odblaskowe mogą sprawić, że kierowca zauważy pieszego znacznie wcześniej i będzie miał więcej czasu na bezpieczną reakcję.

Nie zabrakło również warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy mogli poznać podstawowe zasady postępowania w sytuacji zagrożenia życia oraz sprawdzić swoje umiejętności podczas praktycznych ćwiczeń.

Funkcjonariusze ruchu drogowego i prewencji wykorzystali spotkanie także do rozmów z mieszkańcami i turystami o najczęstszych zagrożeniach występujących na drogach. Przypominali, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas – niezależnie od tego, czy poruszamy się samochodem, rowerem, hulajnogą czy pieszo.

Działania „Bezpiecznie każdego dnia” miały jeden najważniejszy cel – poprzez praktykę, doświadczenie i rozmowę kształtować właściwe zachowania i przypominać, że o bezpieczeństwo na drodze warto dbać każdego dnia.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy dziękują wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i aktywny udział w wydarzeniu. Fundacji JUMPER dziękujemy za wspólną realizację działań profilaktycznych.

