Pijani sternicy wpadli w ręce policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje i letni wypoczynek w większości z nas kojarzy się z wodą i atrakcjami, których ona dostarcza. Jednak piątkowe popołudnie pokazało, że nie wszyscy potrafią bezpiecznie z niej korzystać. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazali się młodzi ludzie, którzy wypłynęli rowerami wodnymi na jezioro.

Bydgoscy policjanci przypominają o rozwadze podczas pływania różnego rodzaju sprzętem po akwenach. Jak się jednak okazuje właśnie o rozwadze i przewidującym myśleniu zapomniało 10 osób, wobec których w piątek (10.07.2020) interweniowali policjanci pełniący służby na wodach Zalewu Koronowskiego.

Tego dnia około godziny 16:30 policjanci zauważyli kilka rowerków wodnych, a na nich grupę młodzieży głośno zachowującej się i skaczącej do wody. W związku z nagłą zmianą pogody, policjanci wspólnie z ratownikami WOPR-u postanowili podpłynąć do tych osób i poinformować żeby wpłynęli do portu. Na miejscu okazało się, że sternicy są nietrzeźwi. Badanie alkomatem wykazało, że mają oni od 0,6 do 1,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym wszyscy sternicy zostali ukarani mandatami z artykułu 35 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Sprzęt został odholowany do wypożyczalni. Dla nieodpowiedzialnych studentów z Bydgoszczy pływanie zakończyło się dziesięcioma mandatami karnymi.

Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności o własne bezpieczeństwo musimy zadbać sami. Przewidujmy, jakie niebezpieczeństwa może nieść za sobą nasze zachowanie, brawurowa zabawa, popisywanie się przed znajomymi czy alkohol.

Autor: podkom. Lidia Kowalska