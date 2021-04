Pędził motocyklem ponad 200 km/h, pomimo obowiązującego zakazu Data publikacji 02.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Żnińscy policjanci zatrzymali 18-latka, który kierując motocyklem marki Suzuki stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Wprawdzie wtedy zdołał uniknąć spotkania z mundurowymi, ale dwa dni później już mu się to nie udało. Jak się okazało, mężczyzna miał sądowy zakaz kierowania pojazdami i teraz odpowie za jego złamanie, ale również za niezatrzymanie się do kontroli.

Do zdarzenia doszło w miniony tygodniu, wtedy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie otrzymał zgłoszenie o motocykliście, który jeździ brawurowo po mieście, motocyklem suzuki, koloru niebieskiego. Informacja ta przekazana została wszystkim patrolom. Policjanci, na jednej z ulic Żnina, zauważyli mężczyznę odpowiadającego wyglądem podanemu opisowi. Postanowili więc zatrzymać go do kontroli. Ten jednak, widząc sygnały dawane przez policjantów, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim.

Kierujący motocyklem, oddalając się, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników poruszających się po ulicach Żnina, ale także DK5 i ekspresową S5. Do pościgu dołączyli się kolejni policjanci którzy videorejestratorem nagrali brawurową jazdę motocyklisty, mężczyzna momentami osiągał na liczniku prędkość ponad 200 km/h. Pomimo użycia przez mundurowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych mężczyzna oddalił się i mundurowi stracili go z oczu. Policjanci zarejestrowali numery rejestracyjne jednośladu.

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że kierujący motocyklem to 18-letni mieszkaniec Żnina. Mundurowi sprawdzili motocyklistę w policyjnych systemach, gdzie wyszło na jaw, że posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do 24 czerwca 2023 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Żninie. Okazało się również, że 18- latek już wcześniej go złamał. Mężczyzna został zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów.

18-latek odpowie za prowadzenie pojazdów mechanicznych pomimo orzeczonego zakazu, a także za niezatrzymanie się do kontroli pomimo użycia przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Motocyklista odpowie też za szereg wykroczeń, jakie popełnił.

Słoneczna aura sprawia, że na drogach coraz częściej pojawiają się motocykliści. Policja apeluje do wszystkich kierujących o rozwagę i bezpieczną jazdę. Najczęstszą przyczyna wypadków z udziałem motocyklistów jest między innymi nadmierna prędkość i przecenianie swoich umiejętności, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej „wciskanie się” między samochody, a w końcu zwykłe popisy.

Motocyklisto pamiętaj, że droga publiczna to nie tor wyścigowy! Pomyśl o innych użytkownikach dróg. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Miej na względzie bezpieczeństwo swoje i innych.

Autor: sierż. szt. Ewelina Łasut

Publikacja: st.asp. Piotr Duziak