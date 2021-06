Policja, CBA, KAS i Prokuratura - wspólnie w walce z nielegalnym hazardem Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami CBA i KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Łącznie zatrzymano 37 podejrzanych, przeszukano kilkadziesiąt lokalizacji na terenie kraju.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy współpracy poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej nielegalne gry hazardowe. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa mogła działać co najmniej od 2018 roku. Badany jest także wątek prania pieniędzy, pochodzących z nielegalnych gier hazardowych, w kwocie przekraczającej 50 mln zł.



Dotychczas prowadzone czynności pozwoliły na zgromadzenie obszernego materiału dowodowego i zatrzymanie, w ostatnich dniach, 37 osób (z czego policjanci zatrzymali 18 osób) m.in. na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Wśród nich znaleźli się pełniący funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukano także kilkadziesiąt lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania i siedziby podmiotów gospodarczych wykorzystywanych w przestępczym procederze.



W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstwa określonego w kodeksie karnym skarbowym. Pięciu podejrzanych, na wniosek prokuratury, zostało tymczasowo aresztowanych przez sąd. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozory połączone z zakazami opuszczania kraju, zatrzymaniem paszportu lub zakazem wydania paszportu. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.



W trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt elektroniczny, dokumentację księgowo-finansową oraz ponad milion złotych w gotówce.



Była to pierwsza realizacja w tym śledztwie, sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Autor: opracowano na podstawie komunikatu CBA

Publikacja: st.asp. Piotr Duziak