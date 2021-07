Wojewódzkie obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskiem Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojewódzkie obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskiem odbyły się w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych na uroczystość obecni byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski oraz Wiceprezydent Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz.

Tegoroczne obchody Święta Policji w naszym województwie rozpoczęła msza święta, która odbyła się w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja. Msza celebrowana była przez administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej Biskupa Wiesława Śmigla przy udziale Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Ks. Prałata Stanisława Kotowskiego oraz Ks. Prałata Wojciecha Przybyły Dyrektora Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Kolejny punkt obchodów policyjnego święta odbył się w sali Kinoteatru Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu przez dowódcę uroczystości, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń i medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości tej udział wzięli m.in. Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu, Szefowie instytucji, z którymi Policja współpracuje każdego dnia, a także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy: gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski, nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki, nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak, nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski.

Z okazji Święta Policji, na wyższe stopnie służbowe, awansowało w całym województwie 1233 policjantów. Prezydent RP z okazji Święta Policji przyznał Medale za Długoletnią Służbę, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. W naszym garnizonie medale i odznaczenia otrzymało łącznie 115 policjantów i pracowników Policji.

Podczas uroczystości wręczono brązowy Medal za Zasługi dla Policji Panu Wojciechowi Koper Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznany przez Ministra Obrony Narodowej odebrał podkom. Sławomir Chaberski z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

W gronie odznaczonych, w trakcie ceremonii, obecny był także laureat Brązowego Medalu „Za zasługi dla pożarnictwa”, który otrzymał podkom. Maciej Głowacki z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wśród odznaczonych podczas centralnych obchodów Święta Policji, na dziedzińcu w Belwederze, za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został insp. Paweł Zasada - Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim. Na uwagę zasługuje Jego działalność na rzecz popularyzacji historii Policji.

W tym roku jednym z ważniejszych wydarzeń obchodów Święta Policji był awans Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy do grona generałów polskiej Policji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Na stopień nadinspektora Policji mianowany został Piotr Leciejewski – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Istotną częścią uroczystości były okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, który powiedział m.in.:

- Podsumowując pracę Policji chciałbym podkreślić, iż Polska zajmuje wyjątkową pozycję w rankingu krajów Unii Europejskiej w kwestii poziomu bezpieczeństwa. Według raportu Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej – Eurostatu, Polska jest jednym z trzech najbezpieczniejszych krajów wspólnoty. Oprócz europejskich danych potwierdzają to także badania krajowe, według których ponad 90% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Nie byłoby to możliwe do osiągnięcia, gdyby nie perfekcyjna kooperacja wszystkich pionów Policji, począwszy od kryminalnego, przez prewencyjny, po logistyczny. Dlatego też z tego miejsca - Panie i Panowie Policjanci – w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę. Chciałbym także złożyć serdeczne podziękowania pracownikom cywilnym, którzy będąc ważną częścią naszej formacji, swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem oraz kompetencjami wnoszą istotny wkład w sprawne funkcjonowanie Policji.

Następnie Głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz.

- Gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym. To szczególny dzień, ale też szczególny czas walki z niewidzialnym wrogiem. W tym trudnym czasie walki z pandemią kujawsko-pomorska Policji zdała egzamin. Bardzo dziękuję za waszą pracę, za Wasz trud.

Do podziękowań i gratulacji dołączył także Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P. Zbigniew Ostrowski.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, swoim występem uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, której koncert na długo pozostanie w naszej pamięci.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym w tym roku serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: st.asp. Piotr Duziak