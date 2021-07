Międzynarodowa współpraca policji doprowadziła do aresztowań Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzynarodowa współpraca policjantów KWP w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Policji w Żninie koordynowana przez Europol zakończyła się zatrzymaniem dwóch obywateli Białorusi. Mężczyźni są członkami grupy dokonującej włamań do bankomatów przy wykorzystaniu urządzenia black box, na terenie kilku krajów Europy, a także Polski. Straty, które wyrządzili sięgają miliona złotych. Obaj są już aresztowani.

Praca policjantów Wydziału Kryminalnego nad sprawą włamań do bankomatów trwa praktycznie cały czas. Uwagę ich zwróciło jedno z usiłowań włamania do bankomatu, do którego doszło w nocy z 11/12.06.2021 r. w Barcinie. Tam, jak wynika ze zgłoszenia, które przyjęli policjanci ze Żnina, doszło do uszkodzenia obudowy bankomatu, a następnie przecięcia kabli oraz podłączenia do niego urządzenia typu black box, za pośrednictwem którego przekazywane były komendy wypłaty gotówki. Ta nietypowa metoda, bezsprzecznie wymagająca wiedzy i umiejętności, wzbudziła zainteresowanie kryminalnych.

Wspólna praca policjantów z Bydgoszczy i Żnina pozwoliła na ustalenie, że podobną metodą, doszło do przynajmniej 7 podobnych włamań lub usiłowań ich dokonania, na terenie kilku województw.

Informacje o ustaleniach policjantów trafiły między innymi do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania czyli Europolu, gdzie w siedzibie agencji w Hadze, doszło do spotkania z policjantami z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Holandii i Danii. Ta międzynarodowa współpraca, koordynowana przez funkcjonariuszy Europolu, przyniosła efekty. Wymiana informacji, zgromadzonych przez policje z państw, które brały udział w spotkaniu, zaowocowała spersonalizowaniem członków grupy, ustaleniem jednego z samochodów, którym poruszali się przestępcy, a także ustaleniem metody i sposobu ich działania.

W drugiej połowie lipca w Warszawie policjanci z KWP w Bydgoszczy i ze Żnina, przy współpracy z Europolem, zatrzymali dwóch obywateli Białorusi. Mężczyźni przebywali wówczas w samochodzie bmw x5, na parkingu. Podczas przeszukań zabezpieczono odzież, narzędzia, telefony i laptopy, które mogły być wykorzystywane podczas włamań do bankomatów oraz pieniądze. 26 i 29-latek trafili do prokuratury w Szubinie, gdzie usłyszeli zarzut usiłowania włamania do bankomatu w Barcinie. Obaj na wniosek prokuratora zostali aresztowani na 3 miesiące.

Dalsza praca przy tej sprawie dopiero się zaczęła. Wymaga, jak mówią policjanci, międzynarodowej wymiany informacji. Dziś już wiemy, że aresztowani mogli dokonać przynajmniej 13 włamań do bankomatów z użyciem black boxa. Nie wszystkie zakończyły się kradzieżą pieniędzy. Śledczy szacują, że na terenie Polski i innych krajów Europy mogli w wyniku włamania do bankomatów uzyskać kwotę nie mniejszą niż 600 tys. złotych w Polsce oraz ok. 100 tys. euro w krajach Europy. Każdorazowo uszkadzali też bankomaty, gdzie koszty związane z ich naprawą wahają się od 16 do 40 tys. złotych.

W tej chwili policjanci i prokuratorzy, we współpracy z Europolem, ustalają czy, a jeśli tak to gdzie, zatrzymani w Warszawie mężczyźni, dokonywali przestępstw i kto z nimi współpracował.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz