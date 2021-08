12-latek podziękował policjantom Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnim czasie, to kolejne podziękowania dla policjantów, którzy pomagają mieszkańcom naszego regionu. Tym razem policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy otrzymali listowne podziękowania od 12-letniego Filipa i jego taty.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy na co dzień pełnią służbę przy zabezpieczaniu imprez sportowych czy zgromadzeń. Patrolują też ulice największych miast w regionie. W sezonie wakacyjnym są delegowani do miejscowości, które często odwiedzane są przez wczasowiczów.Tak było w tym przypadku.

Sierż. Sławomir Lewiński i sierż. Adam Węgierski w lipcu byli delegowani do Przyjezierza, w powiecie mogileńskim, gdzie pełnili służbę w okolicach, gdzie najczęściej można spotkać plażowiczów. Zapamiętali, że 10 lipca, gdy już skończyli służbę, do komisariatu przyszedł 12-letni chłopiec, którego okradziono w salonie gier. Gdy był zajęty rozrywką, nieznany sprawca, wykorzystując moment nieuwagi zabrał saszetkę, w której były m.in. dwa telefony i gotówka. Telefony o tyle cenne, że były tam zachowane zdjęcia bardzo ważne dla rodziny.

Następnego dnia, jeszcze przed służbą, policjanci spotkali chłopca wraz z tatą i wymienili się numerami telefonów. Obiecali także, że gdy zaczną pracę, zwrócą uwagę na mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi, gdyż jak się okazało jego postać utrwalił monitoring. Krótko przed godz. 20:00 gdy przygotowywali się do rozpoczęcia pracy otrzymali telefon od taty 12-latka, że widział prawdopodobnego sprawcę kradzieży na terenie Przyjezierza. Policjanci od razu przystąpili do działania . Sprawdzili okolice i „namierzyli”, a następnie zatrzymali mieszkańca Gniezna, który jak się okazało, wypoczywał w jednym z ośrodków w Przyjezierzu. W rozmowie z policjantami nie od razu przyznał się do kradzieży. Jednak oni byli nieustępliwi. Ostatecznie 37-latek przyznał się i przekazał gdzie wyrzucił saszetkę chłopca. Policjanci pojechali w to miejsce. Okazało się, że to gęste i wysokie zarośla. To ich jednak nie zniechęciło i zaczęli przeszukiwać to miejsce. Jak sami przyznają, byli zdeterminowani, bo widzieli smutek i zatroskanie 12-latka. W pamięci mieli też informację od ojca chłopca o cennych zdjęciach. Udało się. Odnaleźli saszetkę, a w niej telefony. Niestety pieniędzy już nie było.

Właśnie za determinację, zaangażowanie i empatię policjantów postanowił podziękować 12-letni Filip, przysyłając do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy list z podziękowaniami.