Podziękowania dla dyżurnego komisariatu Toruń - Śródmieście Powrót Generuj PDF Drukuj Ujęta ogromną empatią i pomocą mama nastolatka postanowiła wystosować list z podziękowaniem na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Wszyscy, jako policjanci, jesteśmy zgodni co do tego, że taka postawa to nasz obowiązek i codzienna służba. Wyrazy wdzięczności jednak są dla nas dodatkową motywacją do dalszej pracy i jeszcze większej ofiarności.

Dzisiaj (5.11.21) do Komendy Miejskiej Policji Toruniu zgłosiła się mama 17-letniego młodzieńca, który w nocy z 29/30 października tego roku wyszedł z domu i nie wrócił o umówionej godzinie. Rodzice chłopca w tym czasie wyjechali poza Toruń i nie było ich w miejscu zamieszkania. Gdy próbowali skontaktować się z synem około 4:00 nad ranem jego telefon odebrał obcokrajowiec i łamaną polszczyzną poinformował, że komórkę przez, która rozmawia po prostu znalazł.

Zaniepokojona kobieta zadzwoniła więc do dyżurnego Komisariatu Policji Toruń Śródmieście, by poinformować o sytuacji w jakiej się znaleźli. Sierż. szt. Dariusz Kukielski natychmiast zaangażował wszystkie możliwe środki, aby pomóc rodzicom nastolatka, a jednocześnie, rozmawiając z matką, podtrzymywał ją w nadziei, że wszystko zakończy się szczęśliwie, co też się stało.

Kobieta, poruszona ogromną empatią i zachowaniem funkcjonariusza, postanowiła wystosować list z podziękowaniem na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, który został mu wręczony w obecności jego bezpośredniego przełożonego kom. Arkadiusza Góreckiego.

W podziękowaniu mama nastolatka zawarła takie słowa:

Pomimo, iż wszyscy jako policjanci jesteśmy zgodni co do tego, że taka postawa to nasz obowiązek i codzienna służba to podziękowania ze strony osób, które potrzebują pomocy Policji zawsze są dla nas dodatkową motywacją do dalszej pracy , a wręcz jeszcze większej ofiarności.