Policjantka i strażnik miejski pomogli seniorowi, który nagle upadł na ziemię Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi, zaalarmowany przez jednego z pracowników inowrocławskiej galerii, że w jednym z salonów nagle upadł na ziemię senior, natychmiast ruszyli z pomocą. Policjantka i strażnik miejski dobrze wiedzieli co zrobić, gdy okazało się, że mężczyzna jest diabetykiem. 67-latek w porę trafił na dalsze badania do szpitala.

We wtorkowe popołudnie (15.02.22) dwoje funkcjonariuszy (policjantka i strażnik miejski) pełniło służbę na terenie inowrocławskiej galerii. Kontrolowali przestrzeganie obostrzeń covidowych i czuwali nad bezpieczeństwem przebywających tam osób.

Niespodziewanie podszedł do nich pracownik jednego z salonów i zgłosił, że jeden z klientów upadł. Patrol natychmiast ruszył na pomoc i faktycznie zastał leżącego na podłodze mężczyznę. Był przytomny, jednak bez logicznego kontaktu. Policjantka i strażnik próbowali porozumieć się z mężczyzną, by ustalić czy na coś choruje. Do galerii także zostało wezwane pogotowie ratunkowe.

Do czasu przyjazdu karetki, patrol próbował nawiązać z mężczyzną kontakt, co ostatecznie się udało. W krótkim i szybkim wywiadzie funkcjonariusze potwierdzili to co podejrzewali, że jest on diabetykiem. W torbie, którą senior miał przy sobie, patrol znalazł napój, który mu podali do wypicia, aby podnieść zawartość cukru w organizmie.

Po kilku minutach mężczyzna poczuł się znaczniej lepiej i zaczął mówić do nich w sposób bardziej zrozumiały. Karetka pogotowia zabrała 67-letniego mężczyznę na dalsze badania do szpitala.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka

Publikacja: st.asp. Piotr Duziak