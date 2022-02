Złodziej i paserzy za kratami Data publikacji 18.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Osiem zarzutów kradzieży, kradzieży z włamaniem i zniszczenia mienia usłyszał 42-letni bydgoszczanin, którego zatrzymali fordońscy policjanci. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Odpowiedzialność za paserstwo poniosą natomiast dwie osoby, u których kryminalni zabezpieczyli skradzione przez 42-latka mienie.

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów kryminalnych z komisariatu w Fordonie. Pracując nad zgłoszonymi przez pokrzywdzonych sprawami dotyczącymi kradzieży trzech pojazdów wraz ze znajdującymi się wewnątrz elektronarzędziami, a także innego różnego rodzaju mienia (m. in. roweru, agregatu prądotwórczego, 62 słupków ogrodzeniowych, kół z felgami aluminiowymi od toyoty, urządzenia do pomiaru temperatury przewożonych leków) policjanci dotarli nie tylko do dwojga paserów, którzy w wynajmowanym pomieszczeniu przechowywali „łupy”, ale przede wszystkim do sprawcy stojącego za kradzieżami i włamaniami.

Kryminalni złożyli wizytę całej trójce. W miniony wtorek (15.02.2022) pojechali pod adres zamieszkania paserów, 53-letniego mężczyzny i 22-letniej kobiety. Tak jak podejrzewali w zajmowanym przez nich mieszkaniu znajdowały się skradzione z pojazdów elektronarzędzia o wartości kilku tysięcy złotych oraz inne mienie pochodzące z kradzieży. Oboje zostali zatrzymani, a przedmioty pochodzące z przestępstw zabezpieczone.

Następnie pojechali do 42-latka i również jego zatrzymali. Okazało się, że odpowiada on za trzy kradzieże pojazdów: renault frafic, w którym znajdowały się elektronarzędzia o łącznej wartości 6 tysięcy złotych, citroena berlingo, w którym również były elektronarzędzia oraz citroena jumper. Na tym się jednak nie skończyło. Bydgoszczanin okradł teren budowy bloku mieszkalnego, garaże, włamał się do peugeota boxera i ukradł z niego specjalistyczny sprzęt do pomiaru temperatury przewożonych leków, a także uszkodził zaparkowany samochód ford focus wybijając w nim szyby. Tym sposobem mężczyzna odpowie za sześć kradzieży mienia, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Na dodatek musi liczyć się z większym wymiarem kary, ponieważ czynów tych dopuścił w warunkach recydywy, gdyż odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwa o podobnym charakterze.

Wczoraj (17.02.2022) prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec 42-latka i skierował go do sądu. Dzisiaj (18.02.2022) sędzia po zapoznaniu się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym przychylił się do tego wniosku i aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast jego kompanom do 5 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Większość odzyskanych przedmiotów trafiło już do właścicieli. Policjanci odzyskali również skradzione pojazdy.