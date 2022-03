Policyjny dron obserwował zachowanie kierowców w Bydgoszczy Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiej "drogówki" kolejny raz przyglądali się zachowaniom kierowców na drogach naszego miasta. Tym razem przy pomocy drona obserwowali ruch na rondzie Fordońskim oraz w rejonie ulic: Kujawskiej, Konopnickiej i Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zachowania 27 kierowców daleko odbiegały od prawidłowych.

W miniony czwartek (03.03.2022) bydgoscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wzięli pod lupę zachowanie kierowców na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy. Policjanci wykorzystali do tego policyjnego drona. Jak widzimy na załączonym filmie nie wszyscy kierowcy wiedzą, co oznacza czerwony sygnał świetlny. Dziesięciu z nich zlekceważyło zmieniające się światła i kontynuowało jazdę nie zważając na stworzone w ten sposób niebezpieczeństwo dla siebie i innych użytkowników drogi.

Równie nieroztropnym podejściem do przepisów ruchu drogowego wykazało się 17 kierujących, którzy następnego dnia (04.03.2022) zostali namierzeni przez policyjnego drona w rejonie ulic: Kujawskiej, Konopnickiej i Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zapomnieli oni, że nie wolno wyprzedzać pojazdu na przejściu dla pieszych, bezpośrednio przed nim, ani też pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Łącznie w trakcie dwudniowych działań mundurowi ujawnili 27 kierowców, którzy nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, oznakowania i obowiązujących przepisów. 21 z nich policjanci ukarali mandatem karnym, a czterech pouczyli. W stosunku do 2 kierowców sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.

Policjanci „drogówki” zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane.

Autor: kom. Lidia Kowalska

Publikacja: kom. Przemysław Słomski