Z pomocą przyjeżdżającym do naszych miast Data publikacji 17.03.2022

Przyjeżdżający na dworce kolejowe uchodźcy z Ukrainy, mogą liczyć na pomoc policjantów. Krótkie wskazówki, pokierowanie do punktów informacyjnych czy recepcyjnych, a nawet pomoc w przeniesieniu bagaży. Dla nas to nic trudnego, dla przybyłych z rejonu ogarniętego wojną i zniszczeniem , to odzyskanie normalności i spokoju. Czasem jesteśmy tylko przystaniem do dalszej podróży, a niekiedy miejscem, gdzie oczekiwać będą na powrót do Ukrainy. Policjanci z Bydgoszczy i Torunia na dworcach kolejowych są w tej chwili niezbędni.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz