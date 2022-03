"Mój Błąd Może Kosztować Ludzkie Życie" Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach akcji „Nie zabijaj” policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy współpracy z Zakładem Karnym w Potulicach nagrali film profilaktyczny pt. " MÓJ BŁĄD MOŻE KOSZTOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE!!!" skierowany głównie do kierujących pojazdami. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu czy narkotykach wciąż jest dużym problem na polskich drogach.

Nietrzeźwy kierujący to śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pomimo ciągłych apeli oraz szeregu działań podejmowanych przez kujawsko-pomorskich policjantów nadal zdarzają się osoby, które świadomie decydują się kierować pojazdami znajdując się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.



W 2021 roku na drogach woj. kujawsko-pomorskiego pijani kierujący spowodowali 72 wypadki drogowe, w których zginęło 11 osób, a 86 osób zostało rannych. Z powyższego wynika, że alkohol wciąż jest dużym problem na naszych drogach.



Pomimo, że wśród kierowców istnieje bardzo duża świadomość dotycząca prowadzenia pojazdów przez osoby nietrzeźwe – zdecydowana większość kierowców deklaruje, że nie wolno pić alkoholu, jeśli zamierza się kierować pojazdem – to jednak nadal nietrzeźwi kierowcy stanowią duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.



Tylko w 2021 roku w woj. kujawsko-pomorskim policjanci ujawnili 3138 przestępstw i 3079 wykroczeń polegających właśnie na prowadzeniu pojazdu przez osobę, która wcześniej spożywała alkohol lub zażywała narkotyki.



Zanim wsiądziemy z kierownicę po alkoholu zastanówmy się czy warto oraz miejmy świadomość, że każda ilość wypitego alkoholu powoduje:

• obniżenie koncentracji,

• błędną ocenę odległości i prędkości,

• spowolnienie reakcji, przez co wydłuża się droga hamowania.



Policjanci apelują:

Kierowco pamiętaj, że za spowodowanie wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi będąc w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz duże sankcje finansowe. Oprócz tego, jeżeli spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu, w którym są poszkodowani lub zniszczyliśmy inny pojazd, o zwrot należności wypłaconych poszkodowanym (tzw. regres) mogą ubiegać się zakład ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zatem pamiętajmy, że „MÓJ BŁĄD MOŻE KOSZTOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE!!!".

Autor: st. asp. Remigiusz Rakowski

Publikacja: st.asp. Piotr Duziak