Ćwiczenia przewodników psów służbowych i ich podopiecznych Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienne szkolenie odbyli przewodnicy psów służbowych i ich podopieczni z komend policji w Bydgoszczy i Sępólnie Krajeńskim. Dzięki uprzejmości PESA Bydgoszcz policjanci wraz z psami ćwiczyli wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków w wagonach pociągów oraz innych pomieszczeniach.

W ubiegły czwartek (12.05.2022), na terenie zakładu PESA Bydgoszcz odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli policyjni przewodnicy wraz z psami służbowymi z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz policjantka przewodnik psa z komendy w Sępólnie Krajeńskim.

W szkoleniu brały udział psy o specjalności patrolowo-tropiącej, do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Do celów szkoleniowych udostępniono nam wagony pasażerskie, pomieszczenia socjalne oraz magazyny.

Odbyte szkolenie znacznie podniosło doświadczenie tresurowe naszych przewodników i ich podopiecznych.

PESA Bydgoszcz dziękujemy za umożliwienie realizacji szkolenia.

Autor: kom. Lidia Kowalska

Publikacja: kom. Lidia Kowalska