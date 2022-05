W szczytnym celu Data publikacji 17.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę (14.05.2022 r.) funkcjonariusze i pracownicy komisariatu na bydgoskim Błoniu spotkali się aby wspólnie, w szczytnym celu, aktywnie spędzić czas wolny na zorganizowanym na trasie Wyspa Młyńska – Brdyujście spływie kajakowym.

Punktualnie o godzinie 9:30 na Wyspie Młyńskiej zebrała się grupa kilkudziesięciu osób z komisariatu na bydgoskim Błoniu. Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia byli funkcjonariusze i pracownicy komisariatu. Wszystko udało się zorganizować dzięki finansowemu wsparciu z NSZZ Policjantów i współpracy z Portem Garbary oraz firmą Uranos. Celem przedsięwzięcia było zebranie i przekazanie funduszy na rzecz córki jednego z kolegów, którą z racji poważnych problemów zdrowotnych czeka długotrwałe leczenie i rehabilitacja.

Uczestnicy spływu, po krótkim instruktażu dotyczącym zasad bezpieczeństwa na wodzie, skompletowaniu załóg i założeniu kapoków, rozpoczęli swoje zmagania z rzecznym żywiołem. Pierwszym punktem, którego realizacja przebiegła nad wyraz sprawnie było wodowanie, które odbyło się przy Przystani Bydgoszcz od strony ul. Tamka. Już po kilkunastu minutach wszyscy zajęli miejsca w kajakach i ruszyli w kierunku śluzy. Wielu z uczestników spotkania nie miało wcześniej doświadczeń w pływaniu kajakiem, a możliwość wpłynięcia do śluzy była nowym doświadczeniem dla większości i stanowiła niemałą atrakcję dla wszystkich. Po tak niezwykłym przeżyciu uczestnicy spływu ruszyli w kierunku Brdyujścia.

Trzeba przyznać, że płynięcie rzeką wijącą się przez same centrum niemałego przecież miasta jest ekscytującym doświadczeniem. Nie sposób się nudzić obserwując brzeg rzeki, zabytkowe zabudowania stojące po jej obu stronach, mosty czy też wodne ptactwo w szuwarach. Po około dwóch godzinach aktywności na wodzie wszyscy bezpiecznie zacumowali w Przystani Zimne Wody, gdzie zakończyła się sobotnia przygoda z kajakami.

Przystań Zimne Wody przywitała uczestników spływu ciepłem z ogniska i miejscem do wspólnego odpoczynku, gdzie można było się posilić, ogrzać i podzielić wrażeniami. W czasie wspólnego biesiadowania nie zapomniano o naczelnym celu spotkania i przekazano zebrane środki, które pomogą w walce z chorobą dziewczynki.

Wspólna sobotnia aktywność dała podstawy by sądzić, że pomagając, co było nadrzędnym celem spotkania, można też bardzo miło spędzić czas. Kto wie, być może jeszcze nie raz funkcjonariusze i pracownicy z komisariatu na Błoniu spotkają się, by pomóc innym i integrować jednocześnie.