„Minimum METR!!!" Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nagrali spot profilaktyczny pt. „Minimum METR!!!" skierowany głównie do kierujących pojazdami. Celem przedsięwzięcia jest przypomnienie kierującym pojazdami, że podczas wyprzedzania rowerzysty należy zachować bezpieczny odstęp, który nie może być mniejszy niż 1 m.

Jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa na drodze jest zachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami. Niezachowanie bezpiecznej odległości może doprowadzić do kolizji lub wypadku, dlatego też trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu podczas wyprzedzania, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Ile wynosi bezpieczny odstęp? Czy przepisy prawa precyzują tę kwestię?



Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.



Rowerzyści to tzw. „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i są oni znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze niż kierujący pojazdami samochodowymi. Od stycznia do początku czerwca 2022 r. w garnizonie kujawsko-pomorskim odnotowaliśmy 38 wypadków z udziałem rowerzystów, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 32 zostały ranne.



Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa cyklistów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”, powstał spot profilaktyczny pt.: „Minimum METR!!!", obrazujący zagrożenia związane z niezachowaniem bezpiecznego odstępu podczas wyprzedzania rowerzystów.



Policjanci apelują:

Wyprzedzanie rowerzysty być może wydawać się proste, ale nie zawsze jest bezpieczne i dozwolone. Najważniejszy podczas wyprzedzania rowerzysty jest bezpieczny odstęp, a przynajmniej zachowanie jego minimum, który wynosi 1 metr. Odległość taka pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa podczas wykonywania manewru. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy na dworze jest ciemno, a rowerzyści są słabo widoczni. Bezpieczna odległość wyprzedzanego rowerzysty od samochodu pozwoli uniknąć wtedy sytuacji zahaczenia lusterkiem lub bokiem samochodu i spowodowania niebezpiecznego wypadku. Bezpieczną odległość przy wyprzedzaniu rowerzysty powinniśmy zachować szczególnie, kiedy na rowerze poruszają się osoby starsze lub dzieci, ponieważ są to osoby, które mogą mieć problem ze sprawnym poruszaniem się na rowerze i istnieje ryzyko, że mogą wjechać pod koła pojazdu. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy w stanie zachować odpowiednią odległość przy wyprzedzaniu rowerzysty, powinniśmy zrezygnować z wykonywania manewru.

Autor: st. asp. Remigiusz Rakowski

Publikacja: st.asp. Piotr Duziak