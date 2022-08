Dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Data publikacji 10.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś (10.08) w Bydgoszczy, dzięki uprzejmości Władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, policjantki, policjanci i pracownicy cywilni kujawsko-pomorskiego garnizonu wzięli udział w biegu charytatywnym na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 25-lecie Fundacji uczczono 25-minutowym biegiem, marszem czy inną aktywnością… . Nie mogliśmy nie wziąć udziału w tym przedsięwzięciu.

- Pięknie dziękuję, że podjęliście tę inicjatywę, jakże ważną i jakże szczytną. Spotykamy się, żeby wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach (…). Każdy z Was dołożył „cegiełkę”, aby Fundacja mogła się rozwijać. Często polegli funkcjonariusze to ludzie młodzi, pozostawiają małe dzieci, a każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to nie jest tak, że jednorazowy gest pomoże w wychowaniu (…). Pięknie Wam dziękuję, że jesteście – powiedział nadinsp. Piotr Leciejewski Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy do wszystkich, którzy wzięli udział w biegu.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rozwoju osobistego, a także integracja środowiska policyjnego. Bieg ma charakter charytatywny. Opłaty startowe wnoszone są bezpośrednio na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Zgodnie z regulaminem przedsięwzięcia, każdy uczestnik, chcący wspomóc Fundację, zobowiązany jest do pokonania dowolnego dystansu w czasie minimum 25 minut (bieg, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu.

Wpisowe uzyskane z biegu zostanie przekazane na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Ideą jest pokonanie dystansu w 25 minut i wpłata minimum 25 zł. Trasę można pokonać biegiem, marszem z kijkami, spacerem. Miejsce, trasa są bez znaczenia — najważniejsza jest chęć niesienia pomocy potrzebującym rodzinom policjantów oraz wspólna zabawa. Ważne jest też to, aby zgodnie z regulaminem zmierzyć swój czas i dystans oraz udokumentować udział w wirtualnej imprezie. Akcja charytatywna na rzecz Fundacji trwa do 18 sierpnia 2022 roku.

W biegu można wziąć udział także indywidualnie. Wystarczy dowolna aplikacja rejestrująca 25 minut aktywności.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w szczytny cel Fundacji. Może to zrobić każdy, wystarczy zapisać się na stronie - www.zapisyonline.pl

