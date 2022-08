Uważajmy na oszustów internetowych. Co zrobić by nie paść ich ofiarą? Data publikacji 26.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas zakupów w Internecie. Niestety pomysłowość i chciwość przestępców "nie zna granic". Płatności pobraniowe dokonywane powinny być tylko z zaufanych źródeł. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać nieznanych nam linków, ponieważ mimo braku jakichkolwiek "objawów" w naszym komputerze zainstalowane zostaje oprogramowanie szpiegujące, którym wykraść można hasła do naszego konta bankowego itp. Przed zalogowaniem się zawsze zwracajmy uwagę czy dana witryna jest zaufana, a w pasku adresu znajduje się ikonka zamkniętej kłódki.

Wykonując transakcję w sieci, bez względu na to jakiego towaru dotyczą, musimy być ostrożni i kierować się zasadą ograniczonego zaufania, gdyż na popularnych portalach aukcyjnych lub społecznościowych nie brakuje nieuczciwych sprzedawców, którzy w łatwy i szybki sposób chcą osiągnąć zysk.

Kupując przez Internet należy zachować chociażby podstawowe środki ostrożności:

1. Podana cena produktu - dużo niższa cena niż w innych sklepach może sugerować ryzyko oszustwa.

2. Przed zakupem upewnij się kim jest osoba sprzedająca - mając pozytywne komentarze możemy być pewniejsi zakupu.

3. Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na stronie powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na początku adresu – literki „https”.

4. Sprawdzajmy od kiedy konto sprzedawcy widnieje w serwisie i ilu użytkowników korzystało z jego usług.

5. Za każdym razem czytajmy regulamin sklepu i opis aukcji serwisu, z którego korzystamy.

6. Domagajmy się potwierdzenia nadania przesyłki, nie wpłacajmy pieniędzy przed potwierdzeniem wygranej licytacji.

7. Pamiętajmy, że mamy możliwość uzgodnienia sposobu płatności za wybrany przedmiot. Brak możliwości płatności przy odbiorze może sugerować w takich „sklepach” jedyną możliwą formę zapłaty przelewem na wskazane konto bankowe. Najbezpieczniej jest wybrać opcję „za pobraniem”.

8. Nie kasujmy korespondencji ze sprzedającym – w przypadku oszustwa jest ona dowodem potwierdzającym zakup.

9. Sprawdzajmy otrzymaną przesyłkę – czy towar jest zgodny z zamówieniem.

Jeśli mimo zachowania środków ostrożności, nie dostaniemy zamówionego towaru lub otrzymany produkt jest niezgodny z zamówieniem należy:

- jak najszybciej poinformować administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu,

- zachować wszystkie dokumenty związane z transakcją, tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, jak również całą korespondencję ze sprzedawcą,

- zgłosić się wraz z powyższymi dokumentami do najbliższej jednostki policji.

Jeżeli zapłacimy za towar, a nie otrzymaliśmy go to z pewnością mamy do czynienia z oszustwem. Poinformuj o tym policję. Kodeks Karny za oszustwo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszuści działający w Internecie wymyślają nowe metody wyłudzania pieniędzy. Przełamują zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych i podszywają się pod ich właścicieli. Działają jako pracownicy banku, którzy dzwonią z prośbą o zainstalowanie aplikacji antywirusowej. Zachowajmy czujność i nie dajmy się oszukać.!

Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą złośliwego oprogramowania, to dziś częste sposoby działania oszustów.

Policjanci odnotowują również przypadki oszustw na tzw. BLIKA. Oszuści, którzy wymyślili tę metodę, działają wyjątkowo bezczelnie. Najpierw odzywają się do potencjalnej ofiary z przejętego lub fikcyjnego konta na popularnym portalu społecznościowym, mającego rzekomo należeć do któregoś ze znajomych. W prywatnej wiadomości proszą ofiarę o pożyczenie pieniędzy. Pozornej wiarygodności całej sytuacji dodaje fakt, iż rzekomy znajomy nie prosi o gotówkę, a przedstawia zmyśloną historię o tym, że akurat jest przy kasie w sklepie, zapomniał portfela i jedynym ratunkiem jest podanie przez ofiarę kodu BLIK. Niestety, oszust wcale nie jest tym za kogo się podaje, a jedynie na czym mu zależy to wyciągnięcie od nas jak największej kwoty.

Zachowajmy czujność również w przypadku poszukiwania pracy przez Internet. Złodzieje bardzo często próbują wyłudzić dane osobowe od osób szukających pracy. W tym celu podszywają się pod pracodawców i zamieszczają ogłoszenia w serwisach internetowych. Poszukują osób do przepisywania tekstów, pracowników biurowych do kancelarii czy pracowników administracyjnych. Często podszywają się pod prawdziwe firmy funkcjonujące na rynku. Potencjalny pracodawca obiecuje "złote góry" i prosi o zalogowanie się do mobilnych kanałów dostępu do bankowości internetowej. Od tej pory może wyłudzać pożyczki, należności za fałszywe aukcje czy nawet "prać brudne pieniądze".

Pamiętajmy, że nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta. Nie powinniśmy także otwierać przesłanych linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowych oprogramowań na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy „doradca” inwestycyjny. Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy. Podejrzewając, że ktoś próbuje dokonać oszustwa, należy powiadomić policję.

Oszustwo metodą „spoofingu” jest coraz częściej powodem strat oszczędności całego życia. Spoofing to nowa metoda wyłudzania danych wrażliwych lub pieniędzy. Polega na wykorzystaniu oprogramowania do zmiany numeru telefonicznego lub nazwy dzwoniącego połączenia, które widzi na wyświetlaczu swojego telefonu je odbierający. Policjanci apelują o ostrożność przy tego typu kontaktach i weryfikację tożsamości dzwoniących do nas osób. Pamiętajmy! Oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać naszą naiwność. W kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania.

Spoofing telefoniczny to nic innego jak coraz popularniejsze oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę.

Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym. Przy ich wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dowolnej usłudze ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako numer dzwoniącego. Policjanci nie mają możliwości technicznego zablokowania spoofingu, gdyż telefon przestępcy nie jest podłączony do sieci komórkowej, lecz komputerowej.

W ten sposób coraz częściej oszuści podszywają się pod konsultantów banków, przedstawicieli urzędów czy nawet policjantów.

Sprawcy wykorzystują różne triki socjotechniczne po to, by zmanipulować rozmówcę i uzyskać dostęp do jego smartfona lub komputera, a w konsekwencji do rachunku bankowego. Ofiara spoofingu, sugerując się numerem, który wyświetlił się na telefonie jest przekonana, że prowadzi rozmowę z infolinią banku, pracownikiem urzędu lub policjantem. W większości rozmów pojawiają się jednak dwa elementy: presja czasu i poczucie zagrożenia. Zwykle oszuści namawiają ofiary do przelania pieniędzy na dane konto.

Scenariusz ataków wykorzystujących spoofing telefoniczny jest zwykle taki sam, a przynajmniej zbliżony. Oszust stara się wystraszyć rozmówcę, by działał pod wpływem emocji, najczęściej informując go o rzekomym włamaniu na konto bankowe i konieczności podjęcia szybkich działań, by zablokować możliwości włamywaczy.

Każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji samodzielnie wpisać numer banku, zadzwonić, poinformować o otrzymanym połączeniu i zweryfikować przekazane informacje.