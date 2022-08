Areszt dla 75-latka do sprawy tragicznego w skutkach pożaru

Na trzy miesiące do aresztu trafił 75-latek podejrzany o nieumyślne spowodowanie zdarzenia, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób w postaci pożaru, którego następstwem była śmierć trzech osób oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Taką decyzję podjął sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez śledczych materiałem dowodowym. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.