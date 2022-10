Zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe ukryte w stodole Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sępólna Krajeńskiego wpadli na trop grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem nielegalnych wyrobów tytoniowych. Kryminalni, przy udziale funkcjonariuszy z Krajowej Administracji Skarbowej Urzędu Celno–Skarbowego w Toruniu oddział w Bydgoszczy, zabezpieczyli łącznie 7,5 tony „lewego” towaru, wartego ponad 4 miliony złotych. Wobec trzech, z czterech zatrzymanych osób, sąd zastosował areszt tymczasowy.

W minioną środę (28.09.22) kryminalni z Sępólna Krajeńskiego wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej Urzędu Celno–Skarbowego w Toruniu oddział w Bydgoszczy, przy wsparciu Grupy Zabezpieczenia Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu, przeprowadzili działania związane z wytwarzaniem wyrobów tytoniowych nielegalnego pochodzenia. Z posiadanych przez sępoleńskich mundurowych informacji wynikało, że nielegalna wytwórnia mieści się w stodole na terenie posesji, zlokalizowanej w jednej z miejscowości w pobliżu Sępólna Krajeńskiego.

W godzinach popołudniowych współpracujące służby weszły pod ustalony adres. Rzeczywiście w stodole funkcjonariusze ujawnili duże ilości nielegalnego tytoniu oraz maszyny służące do jego suszenia i krojenia. Łącznie w budynku gospodarczym zabezpieczono około 7,5 tony wyrobów tytoniowych w różnej fazie obróbki. Z wyliczeń wynika, że gdyby „lewy” towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 4 miliony złotych. Jak się okazało, to nie wszystko co znaleźli mundurowi. W miejscu, gdzie prawdopodobnie nocowały osoby pracujące przy krojeniu tytoniu, ujawnili po dwa woreczki strunowe z białym proszkiem oraz suszem roślinnym, które zabezpieczono do dalszych badań.

W trakcie przeszukania posesji mundurowi zatrzymali trzech mieszkańców powiatu radomskiego w wieku 29, 41 i 60 lat, którzy próbowali ukryć się w garażu oraz na strychu w pobliskim domu mieszkalnym. Do sprawy zatrzymano także 34-letniego mieszkańca powiatu sępoleńskiego, będącego właścicielem posesji. Cała czwórka trafiła do policyjnej celi.

W piątek (30.09.22), późnym popołudniem, trzej podejrzani (29, 41 i 60 l.) usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych o wielkiej wartości. Grozi im za to kara do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka kara grzywny.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Tucholi zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Autor: asp. Małgorzata Warsińska

Publikacja: Kamila Ogonowska