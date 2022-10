Efekty pracy policyjnej grupy SPEED Data publikacji 05.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 31 800 mandatów karnych i blisko 300 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym to m.in. tegoroczne efekty działania policyjnej grupy SPEED na kujawsko-pomorskich drogach. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i wyobraźnię. Pamiętajmy, prędkość zabija!

Policjanci ze specjalnej grupy SPEED od stycznia do września nałożyli 31 753 mandaty karne, z czego większość była skutkiem przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Policjanci zatrzymali także 296 praw jazdy za zlekceważenie obowiązującego w obszarze zabudowanym ograniczenia szybkości do 50 km/h. Efekty pracy funkcjonariuszy wskazują, że na naszych drogach jest wciąż zbyt dużo brawury i agresywnych zachowań.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem prędkości zmniejsza się czas potrzebny na obserwację drogi (włącznie z jej poboczami i chodnikami) i tym samym na reakcję obronną.

Policjanci kujawsko-pomorskiej grupy SPEED od stycznia do września skontrolowali 36 607 pojazdów, ujawnili 38 675 wykroczeń drogowych, z czego 26 857 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących. Mundurowi nałożyli 31 753 mandaty karne, z czego 22 719 za przekroczenie prędkości, skierowali 850 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe, zatrzymali 414 praw jazdy, w tym 296 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymali też 1 297 dowodów rejestracyjnych i ujawnili 214 przestępstw dotyczących ruchu drogowego.

Prędkość zabija – to nie mit tylko tragiczna prawda, o czym już wielokrotnie się przekonaliśmy. Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie na drodze ginęli ludzie. Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię!

Autor: asp. szt. Remigiusz Rakowski

Publikacja: Kamila Ogonowska

