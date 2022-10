Bohaterskie czyny nagrodzono „Kryształowym Sercem” Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku, już po raz piąty, przyznano „Kryształowe Serca”, które otrzymało pięćdziesięciu dziewięciu policjantów z komend miejskich i powiatowych policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. To honorowe odznaczenie przyznawane policjantom za wzorową i ofiarną postawę na rzecz mieszkańców. Stworzenie wyróżnienia zainicjował kilka lat temu Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego.

„Kryształowym Sercem” może być wyróżniony policjant pełniący służbę w województwie kujawsko-pomorskim, który, wykonując obowiązki, ale też, działając poza czasem służby, przyczynił się do uratowania życia i zdrowia innej osoby lub wykazał się wyjątkową, prospołeczną postawą w niesieniu pomocy. ”Kryształowe Serce” przyznają wspólnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy po zarekomendowaniu kandydatów przez Kapitułę składającą się z przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy. Gości przybyłych na uroczystość przywitał mł. insp. Piotr Kujawa - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego.

- Idea „Kryształowego Serca” narodziła się pięć lat temu (…). Dzisiaj, na tej sali, obserwują Was Wasi bliscy, rodzina, przyjaciele, dzieci, rodzice. Mogą być z Was dumni. Może Wy, gdzieś głęboko w swoim sercu uważacie, że nie dokonaliście niczego wielkiego. Ale uwierzcie – zrobiliście bardzo wiele. Pokazaliście hart ducha, pokazaliście opanowanie w sytuacji, gdzie pewnie niejedna osoba straciłaby głowę. Mieliście taką sytuację, że w Waszych rękach tkwiło ludzie życie (…) Wy znaleźliście się na drodze tych ludzi i to wasze działanie sprawiło, że osoby te żyją – powiedział mł. insp. Piotr Kujawa, rozpoczynając ceremonię.

W roku 2022 „Kryształowe Serca” otrzymali:

aspirant Iwona Czajkowska z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim- 17 kwietnia 2022 roku zapobiegła i uratowała życie mężczyźnie próbującemu popełnić samobójstwo,

z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu - 8 listopada 2021 roku zapobiegł próbie samobójczej mężczyzny, młodszy aspirant Marcin Jóźwiak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu - w dniu 20 kwietnia 2021 roku zapobiegł próbie samobójczej mężczyzny,

młodszy aspirant Dawid Radowski z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy - w dniu 8 sierpnia 2021 roku udzielając pomocy przedmedycznej uratował życie 3 osobowej rodziny podczas zdarzenia drogowego,

aspirant Adam Drojma z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy - w dniu 2 marca 2021 roku zapobiegł próbie samobójczej mężczyzny,

aspirant Michał Koszewski z Oddziału Prewecnji Policji w Bydgoszczy - w dniu 2 marca 2021 roku zapobiegł próbie samobójczej mężczyzny,

sierżant Damian Kozłowski z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy - w dniu 25 czerwca 2021 roku udzielając pomocy przedmedycznej uratował życie kobiecie przywracając czynności życiowe,

aspirant Łukasz Kaniecki z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy - w dniu 16 czerwca 2022 roku uratował życie dwóm topiącym się nastolatkom,

młodszy aspirant Mariusz Grajewski z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu - w dniu 13 lutego 2021 roku zapobiegł próbie samobójczej mężczyzny,

starszy sierżant Paweł Weltrowski z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi - w dniu 3 kwietnia 2021 roku zapobiegł wybuchowi kamienicy,

starszy posterunkowy Marcin Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi - w 6 września 2021 roku udzielając pomocy przedmedycznej uratował życie topiącemu się mężczyźnie.

Uroczystość była doskonałą okazją do uhonorowania Krzyżem Niepodległości klasy I oraz klasy II, za wybitne zasługi patriotyczne i działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Odznaczenie to otrzymali:

Profesor doktor habilitowany Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Doktor Wiesław Juchacz - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu,

Pan Jarosław Kołtuniak – Starosta Powiatu Radziejowskiego,

Pan Michał Mróz– Starosta Powiatu Tucholskiego,

Pani Janina Fiedler – administrator strony internetowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów,

Młodszy inspektor Tomasz Pacholski - Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie,

Komisarz Radosław Grześkowiak – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,

Aspirant sztabowy Tomasz Stycunów – Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KMP w Bydgoszczy.

Podczas uroczystej zbiórki wręczono Medale Trzydziestolecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, które otrzymali:

Inspektor Mirosław Elszkowski - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,

Inspektor Marcin Woźniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,

Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski - Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,

Komisarz Damian Rychwicki – Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KPP Inowrocław,

Aspirant sztabowy Robert Rzepecki - członek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KPP w Radziejowie,

Aspirant sztabowy Wojciech Sikora - członek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu,

Młodszy aspirant Marcel Balewski - członek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.

Uroczystość wręczenia „Kryształowych Serc” była także okazją do zaprezentowania banknotu kolekcjonerskiego Narodowego Banku Polskiego „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, które policjantom naszego garnizonu wręczyli Szefowie Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy.

Banknoty trafiły do:

nadinspektora Piotra Leciejewskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszcz,

generała brygady Artura Kępczyńskiego - Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

podpułkownika Rafała Grzejszczaka - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy,

młodszego inspektora Piotra Kujawę - Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko–pomorskiego,

aspiranta sztabowego Jarosława Buszkę z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim,

aspiranta z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji,

aspiranta Macieja Dankowskiego z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu,

młodszego aspiranta Zbigniewa Góralczyka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,

młodszego aspiranta Bartłomieja Ryskę z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie,

starszego sierżanta Fabiana Borcowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu,

starszego sierżanta Bartłomieja Polesiaka z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu,

starszego sierżanta Piotra Szumlasa z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,

sierżanta Marcina Jankowskiego z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy,

sierżanta Krzysztofa Muzolfa z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali nadinsp. Piotr Leciejewski - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz mł. insp. Andrzej Szary - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

- (…) Kryształowe Serce – czy to zbieg okoliczności? Dwie nazwy „kryształ” i „serce” – kamień charakteryzujący się czystością i twardością. I serce – organ, ale także „coś” z czego płyną emocje. Powiązanie tych dwóch znaczeń zostało dzisiaj splecione w to wyróżnienie, które zostało wręczone – powiedział nadinsp. Piotr Leciejewski.

- (…) Łatwo jest powiedzieć, że to jest służba i to etos, ale decyzje, które podejmujecie (policjanci przy. aut.) trwają kilka sekund. Dziś to my stoimy przed Wami na baczność, oddając hołd temu, co zrobiliście - zaznaczył mł. insp. Andrzej Szary.