Sprzęt dla policyjnych „wodniaków” z Włocławka Data publikacji 07.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wniosek złożony do MSWiA o uzyskanie finansowania z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przez KWP w Bydgoszczy skutkował pozytywnym rozpatrzeniem. Kwota ponad 1 800 000 złotych umożliwiła niebagatelne zakupy sprzętu dla policyjnych „wodniaków” z Włocławka.

Policjanci Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku patrolują okolice rzeki Wisły po obu stronach tamy, ale także Jeziora: Wikaryjskie, Skrzynki, Czarne, a także wspomagają okoliczne jednostki policji czy inne służby w działaniach na wodzie. Zdarza się im interweniować udzielając pomocy żeglarzom, użytkownikom sprzętu wodnego, a nawet surfingowcom. Biorą także udział w poszukiwaniach osób, jeśli dojdzie to ich zaginięcia w pobliżu wody.

To tylko niektóre zadania policyjnych wodniaków, które wymagają specjalistycznych umiejętności, ale także sprzętu.

Dziś (07.10) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski wraz ze swoim Zastępcą ds. logistyki insp. Marcinem Woźniakiem symbolicznie przekazali obecnemu na tej uroczystości, która odbyła się w OSiR Włocławek na Zalewie Włocławskim, Komendantowi Miejskiemu Policji we Włocławsku insp. Maciejowi Sadowskiemu sprzęt, który trafił do policjantów ogniwa wodnego. Do funkcjonariuszy trafiły:

łódź motorowa, oznakowana m-ki Parker Pilot House 800 o wartości 880 263 zł., wyposażona w dwa silniki po 150 kM każdy. Łódź jest przystosowana do pływania 6-osobową załogą, ma kabinę i jest ogrzewana. Wyposażona jest w radar z funkcją automatycznego rozpoznawania jednostek na wodzie oraz nawigację dla łodzi,

2 szt. oznakowanych quadów m-ki Polaris, o wartości 74 488 zł każdy,

4 szt. rowerów elektrycznych m-ki Leader Fox o łącznej wartości 48 000 zł.,

dron JI M30T z dodatkowymi kompletami akumulatorów, wyposażony w termowizję (66 711,79 zł.).

A to nie jest koniec, bo wkrótce do ogniwa dostarczone zostaną sprzęty, na których zakup już podpisano umowy:

skuter wodny wartości 99 600 zł

2 szt. oznakowanych radiowozów typu pickup m-ki Toyota Hilux, o wartość 1 szt. 312 426,15 zł. każdy.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski