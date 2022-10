Plantacja marihuany zlikwidowana przez kryminalnych z Wąbrzeźna Data publikacji 21.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Wąbrzeźna zatrzymali 39-letniego mieszkańca gminy Ryńsk, który na swojej posesji uprawiał konopie. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili znaczne ich ilości. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek (17.10.22), kiedy wąbrzescy policjanci wydziału kryminalnego zapukali do drzwi jednego z domów nieopodal Wąbrzeźna. Mieszkający tam mężczyzna był bardzo zdziwiony wizytą funkcjonariuszy, jednocześnie był wyraźnie zdenerwowany. Policjanci przeszukali całą jego posesję i znaleźli liczne krzewy konopi w różnym stadium wzrostu, część w trakcie suszenia oraz przygotowany już susz. Wstępne badania narkotesterem jednoznacznie wskazały, że jest to marihuana. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 4,6 kg narkotyków.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, usłyszał już prokuratorskie zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Autor: asp. Krzysztof Świerczyński

Publikacja: Kamila Ogonowska