Policyjna akcja na drogach dobiega końca Data publikacji 02.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym od piątku (28.10.22 r.) do środy (2.11.22 r.) policjanci ruchu drogowego w całym kraju, także w kujawsko-pomorskim województwie, realizują zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na drogach.

Zapewniają płynność ruchu w pobliżu cmentarzy, tam gdzie jest to niezbędne policjanci kierowali ruchem. Zwracali także szczególna uwagę na pieszych. Dziś (02.11) policyjne kotrole będzie można napotkać jeszcze w okolicach cmentarzy, ale zdecydowanie bardziej będziemy koncentrować swoją uwagę na głównych trasach ewentualnych powrotów z rodzinnych spotkań.

Na kujawsko-pomorskich drogach od piątku do wtorku doszło do 10 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a trzynaście osób zostało rannych. Policjanci odnotowali 253 kolizje. Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dotyczącej działań na drogach, od piątku do wtorku policjanci zatrzymali 112 osób, które zdecydowały się prowadzić pojazdy będąc pod wpływem alkoholu.

Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku doszło w Toruniu. W piątek (28.10) o godz. 18:15 na ul. Dziewulskiego w obrębie przejścia dla pieszych 36-latek kierujący osobowym saabem potrącił 81-latkę. Kobieta zmarła w szpitalu. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i próbował wyjechać z kraju. Dzięki sprawnej akcji policjantów 36-latek został zatrzymany w autokarze jadącym w stronę granicy. Sąd, na wniosek policjantów i prokuratora, aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

