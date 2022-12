Bydgoscy policjanci zabezpieczyli „podróbki” o wartości ponad 600 tysięcy złotych Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2200 sztuk podrobionej odzieży, torebek, perfum, portfeli i pasków zabezpieczyli policjanci z bydgoskiej komendy zwalczający przestępczość gospodarczą. „Podróbki” znanych marek oferował do sprzedaży na portalach internetowych mieszkaniec powiatu bydgoskiego. Trwa postępowanie w sprawie naruszenia prawa o własności przemysłowej Straty pokrzywdzonych podmiotów sięgają ponad 600 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że 28-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego, za pośrednictwem sieci internetowej, wprowadza do obiegu odzież i inne przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm.

By to sprawdzić pojechali do jego miejsca zamieszkania. Na potwierdzenie swoich podejrzeń nie musieli długo czekać. Przeprowadzone przeszukanie pomieszczeń domu oraz garażu zobrazowało skalę nielegalnego procederu.

Jak się okazało, mężczyzna na internetowych portalach sprzedażowych oferował różnego rodzaju odzież (m.in.: bluzy, bluzki, czapki, spodnie, bieliznę, kurtki, koszulki), a także perfumy, torebki, plecaki, portfele- wszystkie te przedmioty opatrzone były podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Łącznie policjanci zabezpieczyli 2220 sztuk nielegalnego towaru. Straty na szkodę pokrzywdzonych firm zostały wstępnie oszacowane na kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Wszystkie ujawnione przedmioty zostały przez policjantów zabezpieczone.

W tej sprawie postępowanie będzie dotyczyło naruszenia przez 28-latka przepisów z Ustawy o ochronie prawa własności przemysłowej. Sprzedaż „podróbek” zagrożona jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a jeżeli jest to stałe źródło dochodu nawet do 5 lat więzienia.

To jednak nie jedyny aspekt tej sprawy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny policjanci ujawnili biały proszek i susz roślinny. Przeprowadzone badanie narkotesterem potwierdziło, że to ponad 12 gramów amfetaminy oraz 7 marihuany. Ponadto w momencie przybycia policjantów u 28-latka przebywał jego kolega z Gdańska, przy którym również funkcjonariusze znaleźli kilkanaście gramów marihuany. Każdy z mężczyzn odpowie za posiadanie zabronionych substancji.