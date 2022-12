Spotkanie świąteczno-noworoczne z wdowami i sierotami po poległych w służbie Policjantach Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotra Leciejewskiego, odbyło się uroczyste spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z wdowami i sierotami po poległych w służbie Policjantach z województwa kujawsko – pomorskiego. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Pani Halina Wieczur.

Wczoraj (14.12.2022) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski spotkał się z wdowami i sierotami po poległych w służbie Policjantach z województwa kujawsko - pomorskiego. W uroczystości uczestniczyli również Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, komendanci powiatowi i miejscy jednostek policji, w których pełnili służbę polegli policjanci, ksiądz infułat Stanisław Kotowski kapelan kujawsko - pomorskiej policji, Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko – pomorskiego, Pani Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć członka zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Pani Haliny Wieczur.

W wigilijnym spotkaniu uczestniczyło 10 wdów i 6 dzieci z województwa kujawsko – pomorskiego, które objęte są opieką Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, przy dźwiękach kolęd, złożył serdeczne życzenia świąteczne, życząc wdowom i ich dzieciom spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, aby przeżyły je w atmosferze bliskości i ciepła Wigilijnego Stołu, by w nowym roku spełniły się ich najskrytsze marzenia, aby miały dużo sił, by realizować swoje plany.

Kapelan kujawsko – pomorskiej Policji w swoich słowach wprowadził zaproszonych gości w atmosferę świąt mówiąc, iż Święta Bożego Narodzenia, które są przed nami to święta szczególne, mające uświadomić, że naczelnym celem życia jest pragnienie miłości. Miłości, która płynie z szopki betlejemskiej, którą każdy ma na wyciągnięcie ręki, miłości która znajdzie swój wyraz w życzliwości, w zrozumieniu, wzajemnej pomocy. Życzył dobroci w sercu, która niesie do codziennych zadań, obowiązków i też by pomogła przetrwać trudne chwile.

Pani Halina Wieczur w imieniu zarządu fundacji i rady fundacji podziękowała Panu Komendantowi za zaproszenie i przekazała zgromadzonym serdeczne życzenia świąteczne, życząc dużo zdrowia, serdeczności, spokoju i życzliwości.

W świątecznej atmosferze Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręczył Paniom pomoc finansową. Dzieci otrzymały świąteczne paczki od Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko – pomorskiego. Zostały przekazane również paczki, które dla swoich podopiecznych przygotowała Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Po dwóch latach pandemii Pan Komendant powrócił do tradycji wspólnego świętowania, zadbał by zaproszone rodziny mogły utwierdzić się w przekonaniu, że pamięć o ich mężach, ojcach, którzy zginęli na służbie jest nadal żywa. Dla zaproszonych rodzin był to czas spędzony wśród osób połączonych wspólną tragedią życiową - utratą męża, ojca, który dopełnił słowa roty ślubowania do końca. Święta to nie tylko czas składania serdecznych życzeń, ale moment rodzinnych spotkań oraz wspomnień o tych bliskich, których zabraknie przy Wigilijnym Stole.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, w tym roku obchodzi 25. rocznicę powstania. Zachęcamy do przyłączenia się do pomocy fundacji, która otacza opieką 240 rodzin, w których wychowuje się 220 dzieci w całym kraju.

www.fundacjapolicja.pl

e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

KRS 0000101309

Bank PKO BP 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167