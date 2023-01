Nieoceniona policyjna pomoc Data publikacji 04.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj O wielkim szczęściu może mówić mężczyzna, który dzień po świętach Bożego Narodzenia stracił przytomność na chodniku przed Komisariatem Policji w Chełmży. Gdyby nie obecna w pobliżu sierż. Katarzyna Tokarska mogło dojść do tragedii. Policjantka zadziałała profesjonalnie i mężczyzna bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

Dzień po świętach Bożego Narodzenia (27.12.23) sierż. Katarzyna Tokarska z Komisariatu Policji w Chełmży przesłuchiwała 42-letniego obcokrajowca.Z tej racji, że mężczyzna nie znał dobrze miasta, w którym się znajdował, po zakończonych czynnościach policjantka postanowiła mu pomóc i wskazać drogę powrotu.

Kilka kroków za drzwiami komisariatu mężczyzna nagle osunął się na ziemię, złapał się za klatkę piersiową, a następnie dostał ataku drgawek. Policjantka natychmiast zaalarmowała dyżurnego jednostki, który wezwał pogotowie ratunkowe, a sama zajęła się mężczyzną. Dobiegł do niej funkcjonariusz wydziału kryminalnego i wspólnie zadbali o to, by ten nie zrobił sobie krzywdy podczas ataku i był w bezpiecznej pozycji, umożliwiającej oddychanie. W oczekiwaniu na przyjazd pogotowia policjanci monitorowali stan leżącego mężczyzny. Ostatecznie 42-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Sierż. Katarzyna Tokarska to policjantka z czteroletnim stażem. Od początku służbę pełni w Komisariacie Policji w Chełmży. Jak sama mówi, pomoc drugiemu człowiekowi to coś, czego nie da się wycenić. Bezinteresowna pomoc to integralna część zawodu policjanta.

Autor: mł. asp. Dominika Bocian

Publikacja: Kamila Ogonowska