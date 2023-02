Włamywali się do marketów. Wpadli w „sidła” kryminalnych Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do marketu ze sprzętem elektronicznym i AGD w Żninie aresztowanych. Policjanci zatrzymali ich krótko po usiłowaniu włamania do takiego samego sklepu w Chełmży. Trwa analiza spraw dotyczących podobnych włamań. Możliwe są kolejne zarzuty oraz kolejne zatrzymania.

W połowie lutego tego roku policjanci ze Żnina zostali powiadomieni o włamaniu do jednego z marketów ze sprzętem elektronicznym i AGD. Jak wynikało z oględzin przeprowadzonych na miejscu przestępstwa, nieznani sprawcy weszli do sklepu po wykuciu dziury w ścianie obiektu, a następnie z wnętrza zabrali m.in. sprzęt elektroniczny, telefony czy nowoczesne depilatory. Straty wyniosły kilkaset tysięcy złotych.

Po otrzymaniu informacji o włamaniu, w pracę nad ustaleniem sprawców włączyli się policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy. Wspólnie z policjantami ze Żnina analizowali informacje dotyczące podobnych włamań na terenie kraju, dokładnie sprawdzali i oglądali nagrania z kamer monitoringu zamontowanego na terenie miasta, typowali auta, którymi mogli poruszać się włamywacze.

W czasie pracy policjanci wytypowali także inne sklepy tej samej branży i sieci, mieszczące się na terenie naszego województwa, które z uwagi na swoje położenie, mogły stać się celem kolejnego włamania. Niektóre z nich były dokładnie obserwowane przez kryminalnych. Ta praca przyniosła spodziewany rezultat.

W nocy, z czwartku na piątek (23/24.02), kryminalni zauważyli podejrzany ruch oraz światła latarek pod jednym z wytypowanych sklepów, mieszczącym się na terenie Chełmży. Nie było czasu do stracenia. Po szybkiej akcji, koordynowanej przez dyżurnych policji, na terenie niewielkiej miejscowości pod Golubiem-Dobrzyniem, zatrzymane zostało osobowe bmw, w którym było trzech mężczyzn. W aucie tym funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty mogące służyć do włamań, jak: łom czy młot. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Praca kryminalnych pozwoliła na ustalenie, że mężczyźni na stałe mieszkają na terenie Holandii, w czasie poprzedzającym włamanie wynajęli pokój w hotelu w Łodzi, w którym podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne dowody mogące świadczyć o ich udziale we włamaniach.

Podczas minionego weekendu praca policjantów i prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Żninie skutkowała przedstawieniem zarzutów 30, 29 i 22-latkowi. Mężczyźni usłyszeli zarzuty działania wspólnie i dokonania włamania do sklepu na terenie Żnina oraz usiłowania włamania do sklepu w Chełmży. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd zdecydował, że wszyscy trzej pozostaną w areszcie przez najbliższe 3 miesiące.

Praca policjantów i prokuratury nad tą sprawą się nie skończyła. Trwa analiza spraw dotyczących podobnych włamań, do których doszło na terenie kraju, gdzie sposób działania sprawców może wskazywać, iż mogły to być te same osoby. Policjanci ustalają także czy współpracowali z nimi inni, a jeśli tak, to jaką rolę w popełnianiu przestępstw odegrali.

Sprawa, jak zapewniają śledczy, ma charakter rozwojowy. Możliwe są kolejne zarzuty oraz zatrzymania.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz