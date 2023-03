Ślubowanie nowo przyjętych policjantów i wyjątkowe wyróżnienia Data publikacji 08.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przyjął dzisiaj ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy. Szeregi kujawsko-pomorskiej Policji zasiliło tym razem 23 mundurowych. Przy tej okazji nadinsp. Piotr Leciejewski wręczył też rozkaz Komendanta Głównego Policji powołujący na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzatę Jorkę. Były również podziękowania dla policyjnych kontrterrorystów za udział w akcji humanitarnej w Ukrainie.

Dzisiaj (8.03.2023) o 12:00 w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uroczyste ślubowanie w obecności Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotra Leciejewskiego, jego Zastępców, Kadry kierowniczej poszczególnych jednostek naszego województwa, przedstawicieli związków zawodowych oraz zaproszonych gości złożyło 23 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, który powiedział:

Okoliczności dzisiaj uroczystej zbiórki są wyjątkowe. Choćby z tego względu, że przed chwilą 23 nowych policjantów złożyło najważniejsze słowa związane z wypowiedzeniem Roty Ślubowania. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, myślę, że te słowa będą docierały do Was w kolejnych dniach, miesiącach i latach, ponieważ wypowiedzieliście słowa, które zawierają wszystko, w czym etos policyjnej służby i sedno policyjnej służby zostały zawarte. Pięknie Wam gratuluje i bardzo dziękuje. Dziękuje przede wszystkim, że podjęliście decyzję o tym, aby wstąpić w szeregi polskiej Policji…

Słowa gratulacji i powodzenia w czasie trwania uroczystości policjanci usłyszeli od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza.

(…) mogę powiedzieć, że zawsze mogłem liczyć na kujawsko-pomorską Policję i zawsze jestem z niej dumny. – powiedział Wojewoda.

Nowo przyjęci policjanci, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafią do komend miejskich i powiatowych naszego województwa: jeden do Bydgoszczy, po czterech do Torunia i Włocławka, dwóch do Grudziądza i po jednym do: Aleksandrowa Kujawskiego, Golubia Dobrzynia, Lipna, Nakła nad Notecią, Radziejowa, Sępólna Krajeńskiego, Świecia, Tucholi i Żnina. Natomiast trzech policjantów do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Uroczystość miała też charakter szczególny, ponieważ dzisiaj Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzatę Jorkę, która dotychczas pełniła obowiązki na tym stanowisku. Pani Komendant odpowiada za pion kryminalny.

Pani Komendant serdecznie Pani gratuluję, jestem przekonany, że Nasza współpraca, będzie współpracą obfitującą w dobrą atmosferę, kapitalne wyniki (...). Jestem przekonany, że Pani kompetencje, doświadczenie, przebieg służby te wszystkie elementy, które charakteryzują tę osobowość daje ku temu absolutną gwarancję. Pięknie Pani gratuluję, pięknie dziękuję za podjęcie rękawicy i umożliwienie mi również bezpośredniej współpracy. - tymi słowami zwrócił się nadinsp. Piotr Leciejewski do insp. Małgorzaty Jorki.

Głos zabrała również Pani Komendant, która w przemowie powiedziała:

Mój awans zawdzięczam Kierownictwu tutejszej jednostce komendy wojewódzkiej, wszystkim Komendantom miejskim i powiatowym, Naczelnikom wydziałów, ale również Policjantom garnizonu toruńskiego. Ja szanowni Państwo miałam to szczęście, że na swojej drodze zawsze spotykałam zaangażowanych, żądnych sukcesów policjantów i doświadczoną kadrę i im wszystkim za to bardzo dziękuję moje serce bardzo mocno bije w tej Policji…

Ostatnim punktem tej szczególnej uroczystości były podziękowania, które Szef kujawsko-pomorskich policjantów złożył trzem policjantom z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

Piękne podziękowania za postawę, odwagę, za to, że bez wahania policjanci Samodzielnego Kontrterrorystycznego Pododdziału Policji razem z innymi policjantami z kraju (…), przez kilka miesięcy (…), uczestniczyli w pomaganiu obywatelom Ukrainy. (…) za tę postawę pięknie dziękuję, za Wasze zaangażowanie, za Waszą decyzję, za to, że pokazaliście, że polska Policja, polskie Państwo jest gotowe do realizacji najważniejszych zadań… - powiedział nadinsp. Piotr Leciejewski

Funkcjonariusze byli oddelegowani do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji humanitarnej w Ukrainie. Celem akcji było wsparcie ukraińskich służb w rozminowaniu oraz neutralizowaniu materiałów wybuchowych pozostawionych przez rosyjskie wojska na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną.

Podkreślić należy, że funkcjonariusze zostali odznaczeni Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski dnia 20 lutego 2023 roku KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ.

Ich postawa jest przykładem godnym do naśladowania dla innych policjantów.