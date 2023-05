Nie zdołała się ukryć przed policyjnymi poszukiwaczami Data publikacji 31.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie pierwszy raz działali w terenie. Nie pierwszy też raz wykonali swoje zadanie „na medal”.

W połowie maja tego roku poszukiwacze z komendy wojewódzkiej przejęli od policjantów z komisariatu Bydgoszcz-Wyżyny sprawę dotyczącą 37-letniej mieszkanki miasta. Kobieta miała do odbycia karę łączną ponad 3 lat pozbawienia wolności. Wcześniej została skazana za kradzieże m.in.: na terenie marketów budowlanych, włamania na konta bankowe, wyłudzenia pożyczek czy przywłaszczenie mienia. Policjanci poszukiwali jej od 2021 roku na podstawie kilku listów gończych, wystawionych przez różne sądy.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że 37-latka wynajęła mieszkanie w Szubinie, gdzie przeniosła się z Bydgoszczy. Funkcjonariusze ustalili dokładny adres i zapukali do drzwi. Kobieta była zdziwiona ich wizytą. Z pewnością się jej nie spodziewała. Bez problemu i oporów wsiadła do radiowozu, skąd została dowieziona do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz

Publikacja: Kamila Ogonowska