Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy Data publikacji 28.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojewódzkie obchody Święta Policji, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, odbyły się wczoraj (27.07.2023) w Bydgoszczy. Występem uświetniła je Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa. Zarówno koncert, jak i awanse oraz odznaczenia na długo pozostaną w naszej pamięci.

Od kilku lat wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczyna symboliczne złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie oraz pod Kamieniem Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie odbyła się msza święta w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja, celebrowana przez Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Ks. Infułata Stanisława Kotowskiego przy udziale Ks. Damiana Pawlikowskiego.

Po niej obchody policyjnego święta przeniosły się do sali Kinoteatru Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez Dowódcę uroczystości, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń i medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Pan Jan Szopiński Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz, Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu, a także Szefowie instytucji, z którymi współpracujemy każdego dnia. Na apelu obecni byli także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy, na czele z gen. insp. w st. spocz. Krzysztofem Gajewskim.

Z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 1169 policjantów. Wręczono także przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę, a także przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaki „Zasłużony Policjant”.

Podczas uroczystości wręczono Medale Zasłużony dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz Krzyże Niepodległości Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Istotną częścią uroczystości były okolicznościowe przemówienia.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, który powiedział m.in.:

- (…) Dzień ten jest wyjątkową okazją, kiedy możemy zatrzymać się, spojrzeć wstecz, docenić nasze osiągnięcia, ale i jednocześnie zobaczyć, jak wiele jeszcze przed nami. (…) Policjanci i Policjantki - codziennie spotykacie się z trudnymi sytuacjami, które wymagają szybkiego działania i mądrych decyzji. Niekiedy ryzykujecie swoje życie, by ocalić innych. To jest prawdziwe powołanie. Wasze zaangażowanie i oddanie godne są najwyższego uznania. Jestem dumny, że mogę być częścią organizacji, w której służba dla społeczeństwa stoi na pierwszym miejscu. (…) Policja jest jednym z mocnych filarów naszego Państwa. Dzięki poświeceniu funkcjonariuszy, ich profesjonalizmowi, odwadze i stawianiu czoła nieustannym wyzwaniom możemy czuć się bezpieczni w naszych lokalnych społecznościach, miastach i na drogach. (…) Chylę czoła przed naszymi emerytami, rencistami oraz moimi poprzednikami na stanowisku komendanta wojewódzkiego. Jesteśmy kontynuatorami waszej spuścizny – nieustającej służby na rzecz najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania pracownikom cywilnym, którzy będąc ważną częścią naszej formacji, swoim profesjonalizmem, oddaniem i zaangażowaniem oraz kompetencjami wnoszą istotny wkład w sprawne funkcjonowanie Policji, jako instytucji. Wyrazy szacunku składam także Państwa Rodzinom i Bliskim, których codzienne wsparcie i wyrozumiałość pozwala na Wasze pełne poświęcenie się służbie i pracy. Niech ten dzień będzie okazją do wzmacniania więzi, budowania pomiędzy nami zaufania oraz zaproszeniem do dalszej współpracy, abyśmy mogli wykonywać swoje powinności w życiu zawodowym i osobistym w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju.



Podczas uroczystej zbiórki do gromadzonych na Sali zwrócił się Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak:

- (…) Jakiś czas temu ankieterzy zapytali Polaków czy bezpiecznie czują się w swoim kraju. 86% odpowiedziało, że tak, że czują się tu bezpiecznie. I to jest najlepsze podziękowanie dla Was, za Waszą codzienną służbę. Bardzo za to dziękuję, w imieniu Komendanta Głównego Policji oraz własnym. Bardzo serdecznie dziękuję także tym wszystkim, którzy obecni są dziś tutaj na sali i na co dzień bardzo wspierają naszą służbę i pracę. Dziękuję za każde okazywane wsparcie, za każde dobre słowo. Dziękuję wszystkim tym, którzy dobrze myślą o polskiej Policji. To jest dla nas niezwykle istotne. Serdecznie dziękuję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym. To jest wymierny efekt Waszej codziennej służby, podziękowanie za nią. Na koniec chciałem życzyć Państwu i Waszym rodzinom spełnienia marzeń, nieustającego zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego.

Głos zabrał także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który powiedział między innymi:

- Rozpocznę od podziękowań i gratulacji wszystkim odznaczonym przez Prezydenta, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związki Zawodowe. To rzeczywiście ważne, że docenia się policjantów, to ważne jak bezpiecznie się tu czujemy. Bardzo dziękuję za współpracę podczas tych, ostatnich ośmiu lat, jak jestem wojewodą. Jesteście Państwo codziennie blisko ludzi, blisko ludzkich tragedii, wasza funkcja nie jest najłatwiejsza. Policja musi strzec porządku i być jego strażnikiem i tę rolę wypełniacie bardzo dobrze.

Koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa zakończył wojewódzkie obchody Święta Policji.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym w tym roku serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów i satysfakcji ze służby i pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

