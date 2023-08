„Łowcy głów" z komendy wojewódzkiej namierzyli kolejnych dwóch poszukiwanych Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy kolejni dwaj poszukiwani już nie cieszą się wolnością. Obaj lekceważyli sądowe wyroki, dlatego zostały wydane za nimi listy gończe. Za kratami spędzą po kilka miesięcy.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy każdego dnia „depczą po piętach" tym, którzy naiwnie myślą, że przechytrzą organy ścigania. Nic bardziej mylnego. Prędzej czy później wielu z nich trafia tam, gdzie zgodnie z wyrokiem sądu powinni spędzać kolejne dni życia. Za popełnione bowiem przestępstwa winni być za kratami, a nie cieszyć się wolnością. Dzięki poszukiwaczom z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy tam właśnie znaleźli się dwaj mężczyźni, którzy nie stawili się do odbycia kary. Dlatego sąd wydał za nimi listy gończe.

32-letni mieszkaniec Koronowa był poszukiwany od lutego ubiegłego roku. Wtedy został za nim wydany list gończy. Mężczyzna, za popełnione przestępstwa z art. 222, 224 i 226 kodeksu karnego tj. m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza i znieważenie go, został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nie stawił się jednak do więzienia. By uniknąć spotkania z poszukującymi go policjantami z komisariatu w Koronowie wyjechał nawet za granicę, ale pewnego dnia wrócił… .

To nie umknęło uwadze „łowców głów" z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, którzy kilka dni temu zajęli się sprawą. W miniony piątek (25.08.23) kryminalni ustalili, że 32-latek może przebywać w jednym z domów w Koronowie. To właśnie tam, jeszcze tego samego dnia, mężczyzna został zatrzymany. Wprawdzie początkowo siłował się z funkcjonariuszami, ale nie miał szans. Po wykonaniu niezbędnych czynności, policjanci doprowadzili go do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, gdzie odsiedzi zasądzoną karę.

Z objęć kryminalnych za wszelką cenę usiłował też się wyswobodzić inny poszukiwany. To 30-letni mieszkaniec Bydgoszczy, za którym w maju tego roku sąd wydał list gończy. Mężczyzna został skazany za kradzież na 9 miesięcy pozbawienia wolności, ale również lekceważył wyrok.

Namierzeniem go zajęli się pod koniec lipca (31.07.23) poszukiwacze z komendy wojewódzkiej. W ubiegłym tygodniu ustalili, że może on pracować w jednej z miejscowości nad morzem w województwie zachodniopomorskim. W miniony czwartek (24.08.23) pojechali zweryfikować posiadane informacje. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po tym, jak policjanci wysiedli z radiowozów. Próbował wprawdzie jeszcze się oswobodzić, ale bezskutecznie.

Jeszcze tego samego dnia (24.08.23) trafił do Zakładu Karnego w Koszalinie. Za kratami spędzi 9 miesięcy.

Autor: Kamila Ogonowska

Publikacja: Kamila Ogonowska