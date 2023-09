Poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odnotowali kolejne sukcesy Data publikacji 22.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odnotowali na swoim koncie kolejne sukcesy. Tym samym zakończyli dwie sprawy: poszukiwanego listem gończym 21-latka, który unikał kary 3 lat i 6 miesięcy więzienia za rozbój z niebezpiecznym narzędziem, a także inne przestępstwa. Drugi zatrzymany miał znacznie mniejszy wyrok, ale też trafił za kraty, gdzie powinien być jego tymczasowy dom.

Nie ma takiego miejsca w Polsce, do którego nie dotarliby funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, by zatrzymać tych, którzy lekceważą wymiar sprawiedliwości. Tym razem pojechali do dwóch przeciwległych miast w Polsce. Jednego dnia poszukiwacze odwiedzili Świnoujście drugiego Lublin. Obie podróże oczywiście zakończyły się sukcesem.

Z ustaleń „łowców głów” wynikało, że w pierwszym z tych miast przebywa poszukiwany przez policjantów ze Świecia 35-latek. Mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za kradzież i uchylanie się od płacenia alimentów, ale wszelkimi sposobami unikał odsiadki. Dlatego pod koniec maja ubiegłego roku sąd wydał za nim list gończy.

Sprawą zajęli się w ubiegłym tygodniu policjanci z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, którzy w miniony poniedziałek (18.09.23) wieczorem zapukali do drzwi jednego z mieszkań w bloku w Świnoujściu. Otworzył im niczego niepodejrzewający poszukiwany 35-latek. Oprócz niego, w lokalu przebywało jeszcze czterech innych mężczyzn. Wszyscy byli kompletnie zaskoczeni wizytą grupy nieznajomych, jak się później okazało, nieumundurowanych funkcjonariuszy. Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany. Najpierw trafił do policyjnego aresztu w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, a po wykonaniu niezbędnych czynności trafił za kraty Zakładu Karnego w Goleniowie, gdzie spędzi blisko pół roku.

Jego los, przy okazji, podzielił też jeden z kompanów (37l.). Policjanci znaleźli bowiem, pośród różnych rzeczy leżących na stole, zawiniątka z białym proszkiem i kryształkami. Jak się okazało, były to niewielkie ilości amfetaminy i mefedronu. 37-latek, do którego należały narkotyki, został zatrzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie w komendzie miejskiej w Świnoujściu, a następnego dnia zajęli się nim miejscowi funkcjonariusze.

Kolejną „wycieczkę” poszukiwacze zaplanowali na minioną środę (20.08.23). Tego dnia wyruszyli w drogę do oddalonego od Bydgoszczy kilkaset kilometrów Lublina. I tym razem się opłaciło. Perfekcyjnie zaplanowane działania zakończyły się chwilę po tym, jak „łowcy głów” zaparkowali pod jednym z bloków. Tam, pod wytypowanym adresem, policjanci zatrzymali poszukiwanego 21-latka. Z tej racji, że mężczyzna unikał kary pozbawienia wolności 8 sierpnia został za nim wydany list gończy. Mężczyzna powinien być za kratami, ponieważ, w styczniu tego roku, w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zapadł wyrok skazujący go na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Został on uznany winnym rozboju z niebezpiecznym narzędziem i kilku innych przestępstw.

Jeszcze tego samego dnia (20.09.23), zatrzymany przez poszukiwaczy 21-latek został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie, gdzie odsiedzi zasądzoną karę.

Autor: Kamila Ogonowska

Publikacja: Kamila Ogonowska