Młodzi policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Ślubowanie od policjantów, w obecności rodzin i bliskich, odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski. Już dziś funkcjonariusze trafią do Szkoły Policji w Słupsku, gdzie odbędą kilkumiesięczne szkolenie. W szeregi kujawsko-pomorskiej Policji wstąpiło 67 nowych policjantów.

Słowa roty ślubowania wybrzmiały w poniedziałek (6.11.23) w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie, policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania, powtarzając ich treść za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrem Leciejewskim.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."



To była podniosła i niezwykle uroczysta chwila. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski skierował do ślubujących ważne słowa:

- (…) Przed chwilą wypowiedzieliście najważniejsze słowa w życiu zawodowym. Wypowiedzieliście je w obecności Sztandaru Policji. To ważne zobowiązanie. W pierwszych słowach pięknie Wam podziękuję. Podziękuję za to, że postanowiliście oddać część swojej wolności po to, aby służyć ludziom, służyć społeczeństwu, nawet z narażeniem życia. Postanowiliście oddać część swojej wolności, by wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych i postanowiliście oddać część swojej wolności po to, aby być ocenianym przez tych, dla których służymy. To wielkie słowa, jeszcze większe zobowiązanie. Wielka duma, ale też wielka odpowiedzialność. W słowach roty jest kwintesencja. W chwilach, gdy będzie zawahanie, gdy nie będzie wiadomo co zrobić, wystarczy wrócić myślami do tej chwili, do tych słów. Tam jest zawarte wszystko. (…) W życiu zawodowym będzie wiele pięknych chwil, dumy, zadowolenia, poczucia dobrze spełnionego obowiązku, ale będą też momenty trudne. (…) Bliskim dziękuję za wychowanie, dziękuję, że pomogliście podjąć tę decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji i za to, że dziś jesteście wspólnie z nimi (...).

Na zakończenie, tradycyjnie już, słowa do ślubujących skierował Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski - Kapelan policjantów.

- Zwracam się przede wszystkim do Was, młodzi adepci sztuki policyjnej. To ważny dzień, to jest taka chwila, która zapada w sercu człowieka, szczególnie, gdy padają tak ważne słowa: o służbie, o dobru ojczyzny, o wierności, o uczciwości, o staniu na straży prawa. To jest służba, ale też powołanie. (…) Zachęcam Was do tego, abyście pomyśleli o tym, że wierna służba Ojczyźnie, w Waszym wykonaniu, to także kształtowanie swojego ducha. Żeby stać na straży praworządności, żeby ratować drugiego człowieka, żeby dbać o dobro drugiego człowieka, trzeba być silnym wewnętrznie.

Pod koniec października 2023 r. do służby w Policji w naszym garnizonie przyjęliśmy 67 nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych województwa: szesnastu do Torunia, ośmiu do Włocławka, siedmiu do Bydgoszczy, pięciu do Żnina, czterech do: Grudziądza, Świecia i Tucholi, trzech do Inowrocławia, dwóch do: Brodnicy, Lipna, Mogilna i Radziejowa oraz po jednym do: Aleksandrowa Kujawskiego, Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Nakła, Sępólna Krajeńskiego, Wąbrzeźna, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policjantom, składającym ślubowanie, życzymy wytrwałości i satysfakcji z dokonanego wyboru zawodu policjanta. Powodzenia!