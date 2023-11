Wspólne ćwiczenia pracowników Banku Pocztowego, policyjnych kontrterrorystów i negocjatorów Data publikacji 24.11.2023 Powrót Drukuj W Bydgoszczy, w jednej z siedzib Banku Pocztowego, odbyły się symulowane ćwiczenia, które na pierwszy rzut oka mogły wyglądać, jak prawdziwy napad. Na szczęście, to jedynie scenariusz szkolenia pracowników placówki. Te specjalistyczne ćwiczenia przeprowadzili funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i policyjnych negocjatorów.

Samą symulację zaaranżowano wewnątrz banku, czyli w miejscach codziennego funkcjonowania pracowników i klientów. Tego rodzaju działania stanowią dla policjantów istotne doświadczenie, które w razie rzeczywistego kryzysu może być użyteczne.



Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności przyjętych procedur związanych z sytuacją kryzysową. Dodatkowo weryfikowane było współdziałanie z innymi instytucjami oraz taktyka działania policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i policyjnych negocjatorów.



Pracownicy banku, wspólnie z kontrterrorystami, ćwiczyli sytuację napadu na oddział banku, ucząc się odpowiednich procedur postępowania. Wszyscy dążyli do tego, aby zarówno personel, jak i obecni na miejscu klienci wiedzieli, jak skutecznie współpracować z policją w przypadku kryzysowej sytuacji.



Uczestniczący w ćwiczeniach wspólnie uznali, że tego rodzaju symulacje znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa, zarówno pracowników banku, jak i jego klientów. Wszyscy są zgodni co do korzyści płynących z tych działań, uznając je za skuteczny środek zwiększający gotowość do efektywnego reagowania w przypadku rzeczywistych sytuacji kryzysowych.

Autor: asp. szt. Piotr Duziak

Publikacja: asp. szt. Piotr Duziak