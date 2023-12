Nowe radiowozy dla kujawsko-pomorskiej Policji Data publikacji 01.12.2023 Powrót Drukuj Tabor kujawsko-pomorskiej Policji, w ostatnim czasie, wzbogacił się o nowe radiowozy. W sumie do komend miejskich i powiatowych trafi kilkanaście nowych aut. Ich zakup był możliwy dzięki środkom z budżetu Policji, z funduszy europejskich, ale także dzięki wsparciu samorządów.

Flota policyjnych radiowozów w Polsce powiększyła się o 100 pojazdów w nowym oznakowaniu. Z projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, do jednostek terenowych Policji trafiły pojazdy oznakowane marki Skoda Scala i Skoda Superb. Skody w nowych barwach i nowym oznakowaniu trafią do pionów ruchu drogowego. W kujawsko-pomorskiem to łącznie 5 radiowozów z tej puli.

Cztery to Skody Scala o pojemności 1500 l i mocy silnika 150 KM. Zakup jednego auta to koszt ponad 160 tysięcy złotych. Samochody te trafią do komend w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Świeciu. Do Grudziądza z kolei przekazano Skodę Superb wyposażoną w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 280 KM. Koszt jej zakupu to kwota 258 tysięcy złotych.

Do komend miejskich i powiatowych trafią także radiowozy, których zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu przez samorządy różnych gmin z kilku powiatów.

I tak: trzy Kia Sportage, nieoznakowane o pojemności 1600 l i mocy silnika 180 KM pojadą do Torunia, Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego. Koszt zakupu jednej wyniósł 191 tysięcy złotych.

Do komendy w Wąbrzeźnie trafi Dacia Joger, nieoznakowana, o pojemności 1000 l i mocy 110 KM, której koszt zakupu wyniósł 88 tysięcy złotych.

Do kujawsko-pomorskiego, a konkretnie Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy przekazano sześć oznakowanych furgonów Man TGE. To auta o pojemności 2000 l i mocy silnika 176 KM. W każdym z nich przemieszczać się może siedmiu policjantów. To zakup zrealizowany dzięki środkom z budżetu Policji, gdzie koszt zakupu jednego furgonu wyniósł 487 tysięcy złotych.