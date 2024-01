Otwarcie siedziby Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy stacjonującej we Włocławku Data publikacji 04.01.2024 Powrót Drukuj Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyła się zbiórka z udziałem części kadry kujawsko-pomorskiej Policji na czele z nadinsp. Piotrem Leciejewskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszcz, która dotyczyła ważnej inwestycji. Na terenie komendy przygotowano pomieszczenia dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

W roku 2022 została utworzona Kompania Prewencji III Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy z siedzibą we Włocławku. Zmiana była wprowadzana dwuetapowo: 14 czerwca 2022 r. zostały włączone 2 Plutony - dodatkowo 46 etatów, a 19 września 2022 r. kolejne 2 Plutony Prewencji wraz kadrą dowódczą - dodatkowo 49 etatów. Obecnie w skład Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy wchodzą trzy Kompanie: kompania I z siedzibą w Bydgoszczy, kompania II z siedzibą w Toruniu i kompania III z siedzibą we Włocławku.

Utworzenie kompani stacjonującej we Włocławku zrodziło potrzebę stworzenia i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb policjantów oddziału, w komendzie miejskiej we Włocławku. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie tego zadania. Dostosowanie pomieszczeń oraz ich wyposażenie pochłonęło kwotę ponad 9 000 000 złotych, z czego 500 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji przekazała Gmina Miasto Włocławek. Przy tej okazji wybudowano także parking dla potrzeb radiowozów oddziału, przegrodę akustyczną przy zapleczu kynologicznym, wybudowano windę dla osób z niepełnosprawnościami oraz odnowiono wejście główne do budynku komendy.

Wczoraj (03.01) w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku, w obecności zaproszonych gości, na czele z Prezydentem Włocławka Panem Markiem Wojtkowskim, kadrą policji, a przede wszystkim policjantów oddziału prewencji stacjonujących we Włocławku, nadinsp. Piotr Leciejewski Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy symbolicznie otworzył siedzibę oddziału.

- Bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania pomieszczeń dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, którzy stacjonują we Włocławku (…). Dziękuję Panu Prezydentowi i pracownikom urzędu, bo to była spora inwestycja, wymagająca szeregu pozwoleń. Praca policjantów oddziału to naprawdę trudna służba, nie tylko tu na miejscu, ale także na granicy. (…) Korzystając, że jesteśmy na początku tego roku, składam życzenia, aby to był rok, który będzie cechował się dużym spokojem, żebyście wyjeżdżali tylko wtedy, gdy będzie taka trzeba, żebyście mieli bezpieczną służbę (…).

Tymi słowami Szef kujawsko-pomorskich policjantów zwrócił się do zebranych na uroczystości.

Następnie odbyła się krótka wizytacja wyremontowanych pomieszczeń.

W ostatnim czasie do kujawsko-pomorskiego województwa, a konkretnie Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy przekazano sześć oznakowanych furgonów Man TGE. To auta o pojemności 2000 cm³ i mocy silnika 176 KM. W każdym z nich przemieszczać się może siedmiu policjantów. To zakup zrealizowany dzięki środkom z budżetu Policji, gdzie koszt zakupu jednego furgonu wyniósł 487 000 złotych. To auta, które trafiły właśnie do kompani oddziału stacjonującej we Włocławku.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz

Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz