"... nawet z narażeniem życia” ślubowali policjanci strzec bezpieczeństwa obywateli Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Ślubowanie, w obecności rodzin i bliskich, od policjantów odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski. Teraz funkcjonariusze pojadą na kilkumiesięczne szkolenie. W szeregi kujawsko-pomorskiej Policji wstąpiło 40 nowych policjantów.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."



Słowa roty ślubowania wybrzmiały w czwartek (04.01.2024 r.) powtarzane przez nowo przyjętych do służby policjantów za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy.

- (…) Pozwólcie Państwo, że pierwsze słowa skieruję to tych, którzy przed chwilą wypowiedzieli słowa roty. Słowa, które padają z ust policjanta raz i będą towarzyszyły Mu przez całą służbę, przez kolejne lata. Słowa, które zawierają całe motto służenia innym ludziom, które niosą przesłanie naszego celu i naszej misji. (…) Bycie policjantem w pierwszej kolejności rodzi odpowiedzialność i zobowiązanie, a dopiero później uprawnienia, które posiadamy. Gratuluję Wam, że wybraliście tę drogę. Jestem przekonany, że przed Wami piękny czas, niebywale trudny, ale satysfakcjonujący. Przed Wami wiele nauki, wiele nowych doświadczeń, przed wami w zasadzie wszystko. Tak na dobrą sprawę, co z tym zrobicie, w dużej mierze będzie zależało od Was samych. (…) Służyć i pomagać innym to motto, które musi Wam przyświecać.

– tymi słowami zwrócił się do policjantów składających ślubowanie nadinsp. Piotr Leciejewski.

W ostatnich dniach grudnia 2023 roku do służby przyjęliśmy 40 nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych województwa: ośmiu do Włocławka, po czterech do: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Mogilna, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, po trzech do: Torunia i Sępólna Krajeńskiego, dwóch do Rypina i po jednym do: Nakła, Świecia, Wąbrzeźna i KWP w Bydgoszczy.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenie odznaczeń.

Krajowy Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska uhonorował odznaczeniami:

Złotym „Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska” - nadinspektora Piotra Leciejewskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,

Złotym Medalem „Za wyróżniającą się działalność statutową” - inspektora Marcina Woźniaka Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Bydgoszczy.

Odznaczenia te wręczył wyróżnionym podinspektor w stanie spoczynku Krzysztof Rozpędowski - Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska.

Policjantom, składającym ślubowanie, życzymy powodzenia, wytrwałości i satysfakcji z dokonanego wyboru! Odznaczonym gratulujemy!