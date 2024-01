Nie zdołał ukryć się przed poszukiwaczami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Codzienna służba poszukiwaczy to namierzanie tych, którzy igrają z wymiarem sprawiedliwości. Ukrywają się, by uniknąć konsekwencji wcześniejszej działalności przestępczej. Tak jak 41-letni bydgoszczanin skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się sutenerstwem. To, że trafią za kraty to oczywiste. Pozostaje jedynie kwestia czasu, ale gdy sprawą zajmą się „łowcy głów” z KWP w Bydgoszczy ich dni na wolności są policzone.