"Z TRAMWAJEM NIE MASZ SZANS" spot profilaktyczny ku przestrodze

"Z TRAMWAJEM NIE MASZ SZANS" to hasło skierowane głównie do pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Właśnie z myślą o tej grupie użytkowników dróg w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy powstał spot profilaktyczny. Ma on uświadomić głównie pieszym, że nie mają pierwszeństwa przed tramwajem podczas wchodzenia na torowisko.