Rażąco zlekceważył przepisy ruchu drogowego Powrót Drukuj Kierujący samochodem marki Mercedes z pasa do skrętu w lewo pojechał na wprost, jednocześnie nie stosując się do sygnalizacji świetlnej. To niebezpieczne zachowanie zarejestrowane kamerką samochodową wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Do zdarzenia doszło 6 marca w Bydgoszczy na ul. Szubińskiej, kierujący samochodem marki Mercedes nie zastosował się do czerwonego sygnału świetlnego i jednocześnie pojechał na wprost z pasa przeznaczonego do skrętu w lewo. Ten niebezpieczny manewr zostało zarejestrowane kamerką samochodową umieszczoną w innym aucie i przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Tego typu zachowanie kierującego mercedesem to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów. Kierującemu grozi teraz grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami, odpowiedzialni jesteśmy również za życie i zdrowie innych użytkowników dróg, a jeżeli popełniamy wykroczenia w ruchu drogowym, to musimy liczyć się z konsekwencjami.

Autor: podkom. Remigiusz Rakowski

Publikacja: Kamila Ogonowska