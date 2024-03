Dzień Dawcy Szpiku dla Ani i innych Pacjentów Data publikacji 22.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci i pracownicy kujawsko-pomorskiej Policji włączyli się wczoraj w szlachetną akcję „Dzień Dawcy Szpiku dla Ani i innych Pacjentów”. To wspólna inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Fundacją DKMS, by pomóc Ani - wdowie po naszym Koledze z Włocławka, który zginął na służbie, ale także wszystkim chorującym na nowotwór krwi i potrzebującym przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Dzięki naszej akcji potencjalnymi dawcami szpiku zostało 45 osób.

Wczoraj (21.03.24) w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy odbyła się szlachetna akcja pod nazwą „Dzień Dawcy Szpiku dla Ani i innych Pacjentów”, przy współpracy z Fundacją DKMS. W Polsce co 40 minut, ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. W czasie trwania naszej akcji co najmniej 6 osób dowiedziało się o swojej chorobie. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Św. Jan Paweł II).

Ta wspólna inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Fundacją DKMS została zorganizowana głównie z myślą o Ani, która jest częścią naszego środowiska policyjnego, dlatego nie mogliśmy być obojętni na jej bardzo ciężki stan zdrowia. Przyłączyliśmy się do pomocy dla niej, ale jednocześnie innych osób chorujących na nowotwór krwi, potrzebujących przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Wiodącym celem przedsięwzięcia, w którym udział wzięli pracownicy i funkcjonariusze kujawsko–pomorskiej Policji, było zwiększenie szansy na znalezienie bliźniaka genetycznego dla Anny Kordyli, wdowy po mł. asp. Sławomirze Kordyli - referencie Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Włocławku, który zginął w 2006 r. w tragicznych okolicznościach, wykonując czynności służbowe. Ania od 30 lat choruje na rzadką chorobę krwi. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, w styczniu została zakwalifikowana w Gliwicach do przeszczepu szpiku. Niestety dzisiaj nie został dla niej znaleziony genetyczny dawca szpiku w kraju ani za granicą. By pomóc Ani, bądź innej chorej osobie dzięki naszej akcji potencjalnymi dawcami szpiku zostało 45 osób.

Wszyscy przybyli zostali zapoznani z ogólnymi wymogami przystąpienia do rejestracji, przeszli pomyślnie wywiad medyczny, wypełnili formularz rejestracyjny, samodzielnie pobrali wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Teraz materiały te i dokumenty zostaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy niezwłocznie przesłane do Fundacji DKSM, by na podstawie pobranego materiału mogły zostać określone antygeny zgodności tkankowej HLA (Human Leukocyte Antigen). Wyniki, wraz z danymi z formularza, wprowadzone zostaną do bazy Fundacji DKMS i od tego momentu każda zarejestrowana osoba stanie się aktywnym potencjalnym dawcą szpiku, dla pacjentów z całego świata, potrzebujących przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Wszyscy zarejestrowani będą aktywni w bazie do swoich 61. urodzin.

Akcja odbyła się przy ścisłej współpracy z Fundacją DKMS, która działa w naszym kraju od 2008 r. Jest niezależną organizacją pożytku publicznego oraz Ośrodkiem Dawców Szpiku, w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W jej bazie zarejestrowanych jest ponad 1,7 miliona potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, spośród których ponad 8 300 już oddało swoje komórki potrzebującym pacjentom, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim za okazane serce, za gotowość do podzielenia się cząstką siebie. Być może do kogoś z Was zadzwoni telefon z informacją, że znaleziono biorcę i ktoś z Was stanie się bezinteresownym bohaterem dla Ani, bądź innej chorej osoby.

Podziękowania kierujemy również do Fundacji DKMS za to, że prężnie działa na rzecz osób chorych i pomogła przeprowadzić akcję.

Jednocześnie zachęcamy osoby, które nie mogły wziąć udziału w naszym przedsięwzięciu, do samodzielnego zarejestrowania się w bazie dawców szpiku na stronie Fundacji DKMS, bądź do odwiedzenia jednej z jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku, bądź najbliższego w miejscu zamieszkania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pamiętajmy, że „Każdy ma coś, co może dać innym” (Barbara Bush).

Autor: Celina Białek - WKiSz

Publikacja: Kamila Ogonowska