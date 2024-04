Spotkanie z młodzieżą promujące zawód policjanta Data publikacji 22.04.2024 Powrót Drukuj Uczniowie z Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, w którym mieści się XII Liceum Ogólnokształcące, Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz studenci II roku kryminologii z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczestniczyli w przedsięwzięciu promującym zawód policjanta i mające na celu zachęcenie do wstąpienia do służby w Policji. Dzięki temu spotkaniu młodzi ludzie poznali pracę poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym specyfikę służby oraz wyposażenie Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, technika kryminalistyki, przewodnika psa służbowego, policjanta ogniwa wodnego oraz ruchu drogowego.

W miniony piątek (19.04.24) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się przedsięwzięcie promujące zawód policjanta i mające na celu zachęcenie do wstąpienia do służby w Policji. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III i IV z Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, w którym mieści się XII Liceum Ogólnokształcące, uczniowie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz studenci II roku kryminologii z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Była to doskonała okazja do zaprezentowania zawodu policjanta w nietypowy sposób. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją oraz pokazem multimedialnym na temat pracy policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji

w Bydgoszczy. Omówione zostały poszczególne etapy, jakie kandydat do służby w Policji musi przejść podczas procesu doboru.

Młodzież miała możliwość bliżej poznać pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Policji, w tym specyfikę służby oraz wyposażenie Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, technika kryminalistyki, przewodnika psa służbowego, policjanta ogniwa wodnego oraz ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie zakończyło się pokazem policyjnych umiejętności. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, zademonstrowali przemieszczanie się pododdziału w szyku zwartym – podwójnej tyralierze przy wsparciu armatki wodnej, który wykorzystują m.in. do działań przywracających porządek publiczny. Następnie zaprezentowali się policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusze przedstawili swoje umiejętności podczas dynamicznego zatrzymania pojazdu, w którym znajdowała się osoba podejrzana, potencjalnie niebezpieczna. Po obezwładnieniu jej i sprawdzeniu pojazdu, z uwagi na fakt ujawnienia niezidentyfikowanej paczki, do pracy przystąpił przewodnik psa służbowego szkolonego do wykrywania zapachu materiałów wybuchowych.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mieli możliwość poznania Policji z zupełnie innej perspektywy. Jego organizatorem byli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Autor: podkom. Sylwia Jaworska-Kaczmarek

Publikacja: nadkom. Przemysław Słomski